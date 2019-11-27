Kuruluş Osman 2. bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman 2. son bölüm canlı izle!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi Kuruluş Osman 2.bölüm bu akşam ATV ekranlarında yerini alacak. Yeni bölüm fragmanının da yayınlanması ile birlikte izleyiciyi ekrana kilitleyecek olan dizide heyecan dorukta. Aksiyon dolu ve sürükleyici anlatımı ile daha ilk günden büyük bir beğeni toplayan dizinin bu haftaki yeni bölümünde Osman'a neler olacağı merak edildi. Haberimizin içeriğinden Kuruluş Osman 2.bölüm izleme linkine ulaşabilirsiniz. İşte ATV ile Kuruluş Osman 2.son bölüm canlı izle!

KURULUŞ OSMAN 2.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman, Aybars'ın katillerinin kalede yuvarlanan bir ihanet şebekesi olduğunu gizlice kaleye girerek, güvendiği tek kişi olan Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bie anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendisini kurtaran rahibeler ile karşılaşır. Osman, rahibelerin aslında kim olduğunu öğrenebilecek mi?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.