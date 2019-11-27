Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali rolündeki Seda Yıldız kimdir, kaç yaşında? Seda Yıldız hangi dizilerde oynadı?

Kuruluş Osman dizisi, Türkiye'nin yanı sıra pek çok ülkede ekrana geliyor. Henüz yayına hayatına başlamadan önce paylaşılan tanıtımları ile birlikte dizinin ilk bölümünün ekrana geleceği tarih dört gözle bekleniyordu. Oldukça yüksek ilgiyle takip edilen dizinin ilk bölümünün ardından bugün ikinci bölüm ekrana gelecek. Dizinin sevenlerinin, ikinci bölümü de aynı şekilde takip etmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Kuruluş Osman, ekrana gelen ilk bölümünün ardından açıklanan günün reyting sonuçlarında, en yakın rakibinin bir hayli önünde zirvede yer almıştı. Diziye karşı ilginin yüksek olması, dizideki karakterlerin tarihteki yerleri ve önemlerinin yoğun olarak araştırılmasına sebep olurken oyuncu kadrosunda yer alan isimler de merak ediliyor. Bu isimlerden bir tanesi de Şeyh Edebali rolündeki Seda Yıldız. İşte merak edilen Seda Yıldız kimdir sorusunun cevabı…

SEDA YILDIZ KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali rolünde Seda Yıldız'ı görüyoruz. 1962 Zonguldak doğumlu olan Seda Yıldız' ı ekranlarda son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde görmüştük. Bu dizide Reşit rolünü canlandıran Seda Yıldız, Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali ile karşımızda. Mimar Sinan Üniversitesinin Devlet Konservatuvarında tiyatro okuyan Yıldız, kameralarla ilk olarak Kuyucaklı Yusuf rolü ile tanışmıştır.

BUGÜN NELER OLDU

İlk dizisi ise 1987 yılında ekrana gelen Gönül Dostları'dır. Oyunculuğun yan ısıra seslendirme sanatçılığı ve yönetmenlik de yapan Seda Yıldız'ı parlatan yapım Kurtlar Vadisi Pusu dizisidir. Uzun yıllardır sanat hayatında olan Seda yıldız bugüne kadar 39 yapımda aktif olarak görev almıştır