Kuruluş Osman Konuralp Bey kimdir? Tarihte nasıl yaşadı ve öldü? Konuralp Bey’i canlandıran Eren Vurdem kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin ikinci bölümü için geri sayım sürüyor. Yeni yayın döneminde ATV'nin amiral gemisi olması ve yayın akşamlarında reyting listelerinin ilk sırasında yer alması beklenen Kuruluş Osman dizisi, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerde de ekrana gelecek. Dizinin ilk bölümünün ardından açıklanan reyting sonuçlarında rakiplerine fark atması, diziye ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine duyulan ilgiyi kanıtladı. Bu ilgi dizideki karakterler ve bu karakterleri canlandıran oyuncuların yoğun olarak araştırılmasına sebep olurken Kuruluş Osman 2. bölümünün en dikkat çekici isminin Konuralp Bey olması bekleniyor. Diziye 2. bölümden Konuralp Bey karakteri ile katılacak olan Eren Vurdem kimdir? Eren Vurdem daha önce hangi dizilerde oynadı?

İşte Konuralp Bey karakteri ve Eren Vurdem hakkında merak edilenler…