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Kuruluş Osman Bey kimdir? Tarihte nasıl yaşadı ve öldü? Konuralp Bey’i canlandıran kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü reyting rekorlarını alt üst ederek yayın dönemi boyunca yüksek izlenme oranlarıyla takip edileceğini kanıtladı. Haliyle dizideki oyunculara da bu dönem boyunca ilginin yüksek olması bekleniyor. Diziye bu haftaki 2. bölümünde katılması beklenen ve genç oyuncunun canlandıracağı Bey karakteri hakkında, henüz dizinin yeni bölümü ekrana gelmeden araştırmalar başladı. Peki Konuralp Bey kimdir, Konualp Bey tarihte nasıl yaşadı ve öldü? Kuruluş Osman dizisinde Konuralp karakterini canlandıran Eren Vurdem kimdir? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 12:13
Kuruluş Osman Konuralp Bey kimdir? Tarihte nasıl yaşadı ve öldü? Konuralp Bey’i canlandıran Eren Vurdem kimdir?

Kuruluş Osman dizisinin ikinci bölümü için geri sayım sürüyor. Yeni yayın döneminde ATV'nin amiral gemisi olması ve yayın akşamlarında reyting listelerinin ilk sırasında yer alması beklenen Kuruluş Osman dizisi, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerde de ekrana gelecek. Dizinin ilk bölümünün ardından açıklanan reyting sonuçlarında rakiplerine fark atması, diziye ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine duyulan ilgiyi kanıtladı. Bu ilgi dizideki karakterler ve bu karakterleri canlandıran oyuncuların yoğun olarak araştırılmasına sebep olurken Kuruluş Osman 2. bölümünün en dikkat çekici isminin Bey olması bekleniyor. Diziye 2. bölümden Konuralp Bey karakteri ile katılacak olan kimdir? Eren Vurdem daha önce hangi dizilerde oynadı?

İşte Konuralp Bey karakteri ve Eren Vurdem hakkında merak edilenler…

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Kuruluş Osman Konuralp Bey kimdir? Tarihte nasıl yaşadı ve öldü? Konuralp Bey’i canlandıran Eren Vurdem kimdir?
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