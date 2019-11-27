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nerede çekiliyor? Kuruluş Osman'ın çekildiği yer, şehir ve dizi seti nerede?

dizisi nerede çekiliyor? Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle reyting listelerini alt üst eden dizi, şimdiden Çarşamba günlerinin vazçilmezi olduğunu kanıtladı. Dizinin başlamasına saatler kala izleyiciler ‘’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Aslıhan Karalar gibi daha pek çok başarılı ismin bulunduğu dizinin çekildiği yer ve mekanları haberimizin içerisinde sizlerle paylaştık. İşte ‘Kuruluş Osman nerede çekiliyor’ sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 17:57
Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman'ın çekildiği yer, şehir ve dizi seti nerede?

Ekranların son dönemdeki en iddialı yapımı olan ilk bölümüyle beklentileri karşılamayı başarmıştı. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizi, birinci bölümüyle reyting rekorları kırdı. İkinci bölümünün bu akşam yayınlanacağı diziyi izleyiciler heyecan içinde bekliyorlar. Bu noktada hayran kitlesi '' sorusunun yanıtını araştırıyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Aslıhan Karalar gibi pek çok büyük ismin bulunduğu uruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisinin çekildiği yer ve mekânlar neresidir? İşte bu soruların yanıtları…

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR? KURULUŞ OSMAN'IN ÇEKİLDİĞİ YER, ŞEHİR VE DİZİ SETİ NEREDE?

ATV ekranlarında bu akşam ikinci bölümüyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisinin setinin nerede olduğunu ve nerede çekildiğini haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

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Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman'ın çekildiği yer, şehir ve dizi seti nerede?
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