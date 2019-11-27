Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman'ın çekildiği yer, şehir ve dizi seti nerede?

Ekranların son dönemdeki en iddialı yapımı olan Kuruluş Osman ilk bölümüyle beklentileri karşılamayı başarmıştı. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizi, birinci bölümüyle reyting rekorları kırdı. İkinci bölümünün bu akşam yayınlanacağı diziyi izleyiciler heyecan içinde bekliyorlar. Bu noktada hayran kitlesi 'Kuruluş Osman nerede çekiliyor' sorusunun yanıtını araştırıyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Aslıhan Karalar gibi pek çok büyük ismin bulunduğu uruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisinin çekildiği yer ve mekânlar neresidir? İşte bu soruların yanıtları…

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR? KURULUŞ OSMAN'IN ÇEKİLDİĞİ YER, ŞEHİR VE DİZİ SETİ NEREDE?

ATV ekranlarında bu akşam ikinci bölümüyle yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisinin setinin nerede olduğunu ve nerede çekildiğini haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…