Kuruluş Osman’da Ertuğrul Bey diziye dönecek mi? Ertuğrul Bey yaşıyor mu? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm ile ilgili detaylar!

Yayınlandığı ilk günde reyting rekoru kıran dizi Kuruluş Osman 2. Bölümü ile bu akşam atv'de seyirci ile buluşuyor. Geçtiğimiz hafta Kuruluş Osman oyuncu kadrosu bir hayli merak konusu olmuştu ve izleyiciler heyecanla dizinin oyuncularının kimler olduğunu araştırıyordu. Bunların başında, Ertuğrul Bey diziye dönecek mi ve Ertuğrul Bey yaşıyor mu soruları yer alıyordu. Bu hafta da yeni bölüm ile birlikte dizinin takipçileri Ertuğrul Bey'in yeni dizide yer alıp almayacağını merak ediyor.

İşte Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey'in dönüp dönmeyeceği ile ilgili bilgiler ve Kuruluş Osman oyuncu kadrosu…