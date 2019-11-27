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’da diziye dönecek mi? Ertuğrul Bey yaşıyor mu? İşte Kuruluş Osman ile ilgili detaylar!

İlk sezonuna bomba gibi başlayan ve geçtiğimiz hafta reyting sıralamalarını altüst eden dizisi yeni bölümü ile bu akşam atv’de seyirci ile buluşacak. Kuruluş Osman  2. Bölüm yine izleyenleri ekranlara kilitleyecek. Dizinin yeni bölümü başlamadan önce takipçileri, Kuruluş Osman’da diziye dönecek mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Ertuğrul Bey’in ardından Kuruluş Osman’da Osman Bey dizinin ana karakteri olmuştu. İşte ‘Ertuğrul Bey yaşıyor mu, diziye dönecek mi?’ sorusunun yanıtı ve ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 17:52
Kuruluş Osman’da Ertuğrul Bey diziye dönecek mi? Ertuğrul Bey yaşıyor mu? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm ile ilgili detaylar!

Yayınlandığı ilk günde reyting rekoru kıran dizi Kuruluş Osman 2. Bölümü ile bu akşam atv'de seyirci ile buluşuyor. Geçtiğimiz hafta Kuruluş Osman oyuncu kadrosu bir hayli merak konusu olmuştu ve izleyiciler heyecanla dizinin oyuncularının kimler olduğunu araştırıyordu. Bunların başında, Ertuğrul Bey diziye dönecek mi ve Ertuğrul Bey yaşıyor mu soruları yer alıyordu. Bu hafta da yeni bölüm ile birlikte dizinin takipçileri Ertuğrul Bey'in yeni dizide yer alıp almayacağını merak ediyor.

İşte Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey'in dönüp dönmeyeceği ile ilgili bilgiler ve Kuruluş Osman oyuncu kadrosu…

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Kuruluş Osman’da Ertuğrul Bey diziye dönecek mi? Ertuğrul Bey yaşıyor mu? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm ile ilgili detaylar!
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