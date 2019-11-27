Kuruluş Osman'da Rabia Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer kimdir? İşte Özge Törer biyografisi!

Özge Törer kimdir sorusu Kuruluş Osman dizisinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte araştırma konusu haline geldi. Rabia Bala Hatun karakterini canlandıran ve oyunculuk yeteneği ile beğenileri üzerine toplayan güzel oyuncu ile ilgili olarak şuan üniversite üçüncü sınıf öğrencisi olduğu biliniyor. Vatandaşlar Kuruluş Osman'da Rabia Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer ile ilgili diğer detayları da merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman'da Rabia Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer kimdir?

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları bölümünü kazandı. Törer, şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisidir. Kuruluş Osman dizisi için seçmelere katılan oyuncu Bala Hatun karakterini canlandırıyor.

RABİA BALA HATUN KİMDİR?

Rabia Bala Hatun, Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.