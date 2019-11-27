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'ın ’u kimdir? Aslıhan Karalar kaç yaşında ve nerelidir?

ATV’de yayınlanan ilk bölümüyle reyting rekoru kıran dizisi, bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelecek. İlk bölümüyle Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olacağı kesinleşen Kuruluş Osman dizisinde karakterine can veren oyuncu ’ın kim olduğu merak konusu olmaya devam ediyor. 2017 yılında Best Model of the World birincisi olan Aslıhan Karalar’ın hem oyunculuğu hem de güzelliği şu sıralar televizyon izleyicilerinin dilinde. Peki, Osman Bey’in eşi Burçin Hatun’u canlandıran ? İşte bu sorunun cevabı…

Giriş Tarihi: 27.11.2019 16:49
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun’u Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar kaç yaşında ve nerelidir?

Osman Bey'in eşi Burçin Hatun'u canlandıran Aslıhan Karalar kimdir? ATV ekranlarında yayınlanan ilk bölümüyle reyting listelerini alt üst eden Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları tek tek merak ediliyor. Kuruluş Osman'da Osman Bey'in eşini canlandıran Aslıhan Karalar ismi en çok rağbet görenler arasında. 2017 yılında Best Model of the World birincisi olan ve şu günlerde aldığı rol ile birlikte televizyon izleyicilerinin radarında olan Karalar, dizide Osman Bey'in eşi Burçin Hatun'u canlandırıyor. Peki; Osman Bey'in eşi Burçin Hatun'u canlandıran Aslıhan Karalar kimdir? İşte Aslıhan Karalar biyografisi!

KURULUŞ OSMAN'IN BURÇİN HATUN'U ASLIHAN KARALAR KİMDİR? ASLIHAN KARALAR KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelecek. Dizinin karakterleri ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda; Osman Bey'in eşi Burçin Hatun'u canlandıran Aslıhan Karalar kimdir?

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor. Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın 19 bine yakın takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Aslıhan Karalar aynı zamanda 2017 Best Model of Turkey birinci oldu.

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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun’u Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar kaç yaşında ve nerelidir?
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