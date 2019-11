Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Her bir oyuncunun hem dizideki rolü hem de biyografileri merak konusu oldu. Binlerce seveni olan Diriliş Ertuğrul'un devamı kabul edilen Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terzic kimdir? Alma Terzic kaç yaşında ve nerelidir? İşte Alma Terzic hakkında tüm merak edilenler!

KURULUŞ OSMAN'IN SOFIA'SI ALMA TERZİC KİMDİR? BİYOGRAFİSİ BURADA!

Alma Terzic, 11 Temmuz 1987 tarihinde Yugoslavya, Zenica'da doğmuştur. Boşnak'tır. Memleketinde savaş başladığında 5 yaşında idi. 2 yıl boyunca bodrumda saklanmak zorunda kaldı. 4dı.

2008 yılında "Snow" (Kar) adlı sinema filmi ile sinema hayatına başladı.

2011 yılında senaryosu Angelina Jolie tarafından yazılan ve yönetilen "In the Land of Blood and Honey" (Kan ve Aşk) adlı sinema filminde oynadı.

013 yılında "Öyle Sevdim ki Seni" sinema filminde oynadı.

2014 yılında "Şeref Meselesi" adlı dizide Kerem Bursin, Şükrü Özyıldız ve Yasemin Allen ile beraber oynadı.

ALMA TERZİC OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER!

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Şeref Meselesi (Gül) (TV Dizisi)

2013 - Üç Yol (Sinema Filmi)

2013 - Öyle Sevdim ki Seni (Olga) (Sinema Filmi)

2013 - Fatih (Züleyha) (TV Dizisi)

2012 - Veda (Eirene) (TV Dizisi)

2011 - Mavi Kelebekler (TV Dizisi)

2011 - Kan ve Aşk (In the Land of Blood and Honey) (Hana) (Sinema Filmi)

2010 - Unutma Beni İstanbul (Sinema Filmi)

2009 - volim te... (kısa film)

2008 - mahala (kısa film)

2008 - Snow (Lejla) (Sinema Filmi)