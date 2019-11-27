MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini neden sakladığı ortaya çıktı! Mehmet Şef'in el parmakları...

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Yalçınkaya, 1974 yılında Bolu'da doğdu. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim alan Mehmet Şef, 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya'da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü olan Yalçınkaya, Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.