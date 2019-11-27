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jürisi 'nın sol elini neden sakladığı ortaya çıktı! 'in el parmakları...

yarışmasındaki tavırlarıyla adından söz ettiren 'in çekildiği fotoğraflarda sol elinin sürekli cebinde olması sosyal medya kullanıcıları tarafından farklı yorumlanmıştı. Mizac olarak sert bir yapısı olan Mehmet Şef'in havalı olsun diye sol elini sürekli cebine attığı iddia edilse de gerçek çok farklı çıktı! MasterChef Mehmet Şef'in sol elindeki parmaklarının bazılarının daha önce geçirdiği bir kaza sonucu kesildiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 16:57
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini neden sakladığı ortaya çıktı! Mehmet Şef'in el parmakları...

MASTERCHEF MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

, 1974 yılında Bolu'da doğdu. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim alan , 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya'da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü olan Yalçınkaya, Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu.

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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini neden sakladığı ortaya çıktı! Mehmet Şef'in el parmakları...
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