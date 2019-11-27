Osman Bey’in eşi Malhun Hatun’un kimdir ve ne zaman öldü? Malhun Hatun hakkında merak edilenler

Atv ekranlarında başlayan Kuruluş Osman dizisi tarihimizdeki önemli isimlerin hakkında detaylı araştırmalar yapılmasını da sağlıyor. Diziyi izleyen vatandaşlar dizide bulunan Osman Bey'in eşi Malhatun'un kim olduğu ve ne zaman öldüğüne ilişkin bilgi sahibi olmak için internette ve yazılı kaynaklarda araştırlarını sürdürüyor. Vatandaşlar arama motorlarında Osman Bey'in eşi Malhun Hatun'un kimdir ve ne zaman öldü? şeklinde aramalarını yoğun olarak sürdürüyor. Peki, Osman Bey'in eşi Malhun Hatun'un kimdir ve ne zaman öldü? İşte detaylar...

OSMAN BEY'İN EŞİ MALHUN HATUN'UN KİMDİR VE NE ZAMAN ÖLDÜ?