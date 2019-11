Reyting sonuçları 26 Kasım açıklandı mı?Azize, Çocuk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler reyting sonuçlarında zirveyi oynuyor. Salı akşamları Kanal D'de Azize, Star TV'de Çocuk, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle yayınlandı. Vatandaşlar '' 26 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Her gün bir önceki günün TOTAL, AB ve ABC1 sıralaması belli oluyor. Geçen haftaki sıralamada Total'de ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirveyi kaptı. Peki 26 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Azize, Çocuk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, Azize, Çocuk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 26 Kasım reyting sonuçlarına dair merak edilenlere bakabilirsiniz.