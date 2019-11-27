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sonuçları 26 Kasım açıklandı mı?Azize, , sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranların sevilen dizileri ve filmleri sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. En çok izlenen diziler arasında Star TV’de , Kanal D’de Azize, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekrana geldi. Medya gündemini takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen haftaki sıralamada TOTAL sıralamada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi birinci olurken, Kadın dördüncü oldu. Total'de Azize 11. sırada ve Çocuk dizisi 12. sırada yer aldı. Peki açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Azize, Çocuk, sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 27.11.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 10:07
Reyting sonuçları 26 Kasım açıklandı mı?Azize, Çocuk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler sonuçlarında zirveyi oynuyor. Salı akşamları Kanal D'de Azize, Star TV'de , ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle yayınlandı. Vatandaşlar '' 26 Kasım açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Her gün bir önceki günün TOTAL, AB ve ABC1 sıralaması belli oluyor. Geçen haftaki sıralamada Total'de ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz zirveyi kaptı. Peki açıklandı mı? Azize, Çocuk, sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, Azize, Çocuk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 26 Kasım reyting sonuçlarına dair merak edilenlere bakabilirsiniz.

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Reyting sonuçları 26 Kasım açıklandı mı?Azize, Çocuk, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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