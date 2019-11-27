Türkiye'de izlenme rekoru kıran Kuruluş Osman 2.bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Bilindiği üzere Turgut Alp karakteri Diriliş Ertuğrul'un sevilen karakterleri arasında yer alıyordu. . ATV'nin iddialı dizisi Kuruluş Osman'da ise Turgut Alp'in olmaması dikkat çekti. Bu bağlamda; Turgut Alp karakteri Kuruluş Osman dizisinde neden yok? Cengiz Alp Kuruluş Osman'da oynayacak mı?

KURULUŞ OSMAN TURGUT ALP KARAKTERİ KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE NEDEN YOK?

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelecek. Dizinin karakterleri ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda; Turgut Alp karakteri Kuruluş Osman dizisinde neden yok? Cengiz Alp Kuruluş Osman'da oynayacak mı? Sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor.