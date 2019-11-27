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karakteri dizisinde neden yok? Osman'da oynayacak mı?

2.bölümü bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Geçen hafta reyting rekorları kıran dizide oyuncular ve karakterleri merak konusu olmaya devam ediyor. En çok merak edilenlerden birisi de . oldu. Dizide kimi karakterler tarihin olağan akışı veya başka nedenlerden dolayı dizide olmayacak. Peki Turgut Alp karakteri Kuruluş Osman dizisinde neden yok? Osman'da oynayacak mı? ?

Giriş Tarihi: 27.11.2019 17:32
Turgut Alp karakteri Kuruluş Osman dizisinde neden yok? Cengiz Alp Kuruluş Osman'da oynayacak mı?

Türkiye'de izlenme rekoru kıran 2.bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Bilindiği üzere karakteri Diriliş Ertuğrul'un sevilen karakterleri arasında yer alıyordu. . 'nin iddialı dizisi Kuruluş Osman'da ise Turgut Alp'in olmaması dikkat çekti. Bu bağlamda; Turgut Alp karakteri Kuruluş Osman dizisinde neden yok? Osman'da oynayacak mı?

KURULUŞ OSMAN TURGUT ALP KARAKTERİ KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE NEDEN YOK?

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarına Çarşamba akşamları gelecek. Dizinin karakterleri ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda; Turgut Alp karakteri Kuruluş Osman dizisinde neden yok? Cengiz Alp Kuruluş Osman'da oynayacak mı? Sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor.

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Turgut Alp karakteri Kuruluş Osman dizisinde neden yok? Cengiz Alp Kuruluş Osman'da oynayacak mı?
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