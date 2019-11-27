Twitter'da 'Kuruluş Osman' çılgınlığı!

Bu hafta 2. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkan 'Kuruluş Osman' dizisi, Twitter'da büyük yankı uyandırdı.
Twitter'ın 'Trends' bölümüne "#KuruluşVakti" hashtag'iyle giren dizi hakkında çok sayıda mesaj paylaşıldı.
O mesajlardan bazıları şöyle:
-Şşttt sessizlik. Çaylarımızı alıp ekranların başına geçiyoruz.
-Kuruluş Osman Başlıyoor!
-Ey oğul hilalin gölgesinde adalet ol, Derman ol, Gazi ol , Devlet ol
-Let's go King
-Kuruluş Osman super bi dizi
-Kuruluş Osman Vakti
-Osman gazi'nin ilk bölümde çamura düşme sahnesi üç günde çekilmiş, ve Burak Özçivit dublör kullanmadan 7 saat çamurda kalmış.
-Günlerden Kuruluş Osman
-Bugüüüüüünnnnn Kuruluş osman günüüüü
-Burak Özçivit varsa izlerim abi #KuruluşOsman
-Devlet olma vakti #KuruluşVakti
-Bugün Kuruluş Osman varmış,geçen hafta Aybars öldü ağladık. Bakalım bu hafta kime ağlıycaz
-Diziye sağlam kişiler giriyor güzel olacak #KuruluşOsman
-Kurt balasından kurt doğar #KuruluşVakti