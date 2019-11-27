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'da '' çılgınlığı!

ATV ekranlarında bu akşam 2. bölümü yayınlanan '' dizisi, sosyal medyada büyük ses getirdi.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 21:51 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 21:51
Twitter'da 'Kuruluş Osman' çılgınlığı!

Bu hafta 2. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkan 'Kuruluş Osman' dizisi, Twitter'da büyük yankı uyandırdı.

Twitter'ın 'Trends' bölümüne "#KuruluşVakti" hashtag'iyle giren dizi hakkında çok sayıda mesaj paylaşıldı.

O mesajlardan bazıları şöyle:

-Şşttt sessizlik. Çaylarımızı alıp ekranların başına geçiyoruz.

-Kuruluş Osman Başlıyoor!

-Ey oğul hilalin gölgesinde adalet ol, Derman ol, Gazi ol , Devlet ol

-Let's go King

-Kuruluş Osman super bi dizi

-Kuruluş Osman Vakti

-Osman gazi'nin ilk bölümde çamura düşme sahnesi üç günde çekilmiş, ve Burak Özçivit dublör kullanmadan 7 saat çamurda kalmış.

-Günlerden Kuruluş Osman

-Bugüüüüüünnnnn Kuruluş osman günüüüü

-Burak Özçivit varsa izlerim abi #KuruluşOsman

-Devlet olma vakti #KuruluşVakti

-Bugün Kuruluş Osman varmış,geçen hafta Aybars öldü ağladık. Bakalım bu hafta kime ağlıycaz

-Diziye sağlam kişiler giriyor güzel olacak #KuruluşOsman

-Kurt balasından kurt doğar #KuruluşVakti

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Twitter'da 'Kuruluş Osman' çılgınlığı!
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