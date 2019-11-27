Yemin 129.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Yemin 128.son bölümde neler oluyor? Reyhan çalışmaya başlar!

Hafta içi her gün yayınlanan Yemin dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Kanal 7'nin sevilen dizisi yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahnelere yer verildi. Dizinin sıkı takipçileri '' Yemin yeni bölüm fragmanı yayında mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelen bölümde Talaz ve Yonca, planlarını uygulamaya koymuştur. Ormanda kaybolan Kemal ve Narin yolu bulabilecek midir? Peki Yemin son bölümde neler oluyor? Cemre'nin planı ne oldu?

YEMİN 128.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

REYHAN ÇALIŞMAYA BAŞLIYOR

Yemin dizisinde bugün Reyhan herkesten gizli bir şekilde çalışmaya başlar. Cemre ise onun planlarını bozmak için uğraşır.

Yemin Dizisi 128. son bölüm fragmanı izle!

Herkesten gizli çalışmaya başlayan Reyhan, Cemre'nin sinsi planı yüzünden zor durumda kalır. Talaz ve Yonca, planlarını uygulamaya koymuştur. Ormanda kaybolan Kemal ve Narin yolu bulabilecek midir?

Yemin 129.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanınca haberimize eklenecektir.

YEMİN SON BÖLÜM ÖZETİ!

REYHAN'IN MUTLULUĞU SÜRECEK Mİ?

Ekranların sevilen günlük dizisi Yemin 26 Kasım Salı günü yayınlanan 127. bölümüyle izle7.com'da. Yemin dizisinde bugün Emir Reyhan'ı çok mutlu edecek bir jest yapar. Kampa giden Kemal ve Narin'i ise büyük bir macera bekler.

Emir'in yaptığı jest Reyhan'ı mutlu etmiştir. Ancak Reyhan hayatıyla ilgili önemli bir karar vermek zorundadır. Kemal, Narin'le konuşmanın bir yolunu ararken, kampta onları yeni bir macera beklemektedir.

Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00'de Kanal 7 ekranlarında…