Yok Artık 2 filmi için geri sayım başladı. Komedi türündeki 2016 yapımı filmin konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. Yerli komedi filminde karakterlerin başlarına gelen komik olaylar izleyicisini kahkahaya boğacak. Sıra dışı bir mizah konusuyla karşımıza çıkan film beyazperdeden sonra televizyonda yayınlanacak. Bu akşam ekrana gelecek olan filmde bir berber dükkanını temel almasını görüyoruz. Peki Yok Artık 2 filmi konusu nedir? Yok Artık 2 oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

YOK ARTIK 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlki bir takside geçen serinin 2. filmi ise bir berber dükkanını temel alıyor. Berber Adnan mahallenin dedikodu kazanıdır. Mahalledeki müşterileri hakkında her şeyi bilmektedir. Adnan, işten kovulacağını öğrenince işine dört kolla sarılan Aykut, kızının sosyal medya hesaplarının üzerinden internet fenomeni olmak için uğraşan İzzet'i, plaza hayatını terk ederek her şeyi bırakıp köye yerleşen Merve ve kız istemeye gittikleri köyde başına gelmeyen kalmayan Meriç'in birbirinden eğlenceli hikayelerini seyircilerle buluşturur.

YOK ARTIK 2 OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Algöz: İzzet

Şebnem Bozoklu: Merve

Onur Buldu: Meriç

Cem Gelinoğlu: Aykut

Şahin Irmak: Berber Adnan

Yağmur Tanrısevsin: Damla Berna Koraltürk