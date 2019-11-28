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28 Kasım Perşembe belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor sonuçları...

Dün akşam ekrana gelen pek çok yapım, sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. ATV’de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile birlikte Mucize Doktor, MasterChef Türkiye, Seksenler gibi yapımlar günü birinci sırada tamamlayabilmek için kıyasıya bir mücadele içerisindeydi. Medya gündemini yakından takip edenler bu yarışın galibini öğrenebilmek için “ açıklandı mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki 28 Kasım Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralamasında kaçıncı? Dün akşam en çok hangi dizi izlendi? Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Kasım reyting sonuçları ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 29.11.2019 07:25
28 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sonuçları...

Günün ilk saatleri birlikte 28 Kasım 2019 Perşembe için meraklı arayış başladı. İzledikleri dizinin, filmin veya başka bir yapımın sıralamasında kaçıncı olduğunu merak eden ve medya gündemini yakından takip edenler, "Reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Perşembe günü, yani 21 Kasım'da açıklanan reyting sonuçlarında Mucize Doktor ilk sırada yer almış, onu Bir Zamanlar Çukurova dizisi takip etmişti. Peki bu sabah itibarıyla açıklanacak reyting sonuçlarında sıralama nasıl olacak? 28 Kasım reyting sonuçları birincisi hangi dizi olacak? İşte detaylar…

28 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

28 Kasım'da ekrana gelen yapımların izlenme oranlarının yer aldığı reyting sonuçları listesi henüz yayımlanmadı. Liste yayımlanır yayımlanmaz detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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28 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sonuçları...
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