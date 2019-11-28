28 Kasım Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sonuçları...

Günün ilk saatleri birlikte 28 Kasım 2019 Perşembe reyting sonuçları için meraklı arayış başladı. İzledikleri dizinin, filmin veya başka bir yapımın reyting sıralamasında kaçıncı olduğunu merak eden ve medya gündemini yakından takip edenler, "Reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Perşembe günü, yani 21 Kasım'da açıklanan reyting sonuçlarında Mucize Doktor ilk sırada yer almış, onu Bir Zamanlar Çukurova dizisi takip etmişti. Peki bu sabah itibarıyla açıklanacak reyting sonuçlarında sıralama nasıl olacak? 28 Kasım reyting sonuçları birincisi hangi dizi olacak? İşte detaylar…

28 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

28 Kasım'da ekrana gelen yapımların izlenme oranlarının yer aldığı reyting sonuçları listesi henüz yayımlanmadı. Liste yayımlanır yayımlanmaz detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.