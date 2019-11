Azize final mi yapıyor? Azize reyting sonuçlarında gerilerde kaldı...

Ekranların sevilen dizisi Azize final mi yapıyor? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her hafta Salı akşamı Kanal D'de yayınlanan dizinin reytingleri düşmeye devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ise '' Azize ne zaman final yapacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayın hayatına başladığı ilk günden bugüne gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkat çeken dizinin bitip bitmeyeceği merak konusu oldu. Medya gündeminde final yapacağı konuşulan dizinin akıbeti an be an takip ediliyor. Peki Azize final mi yapıyor?

AZİZE FİNAL Mİ YAPIYOR? NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Azize dizisi bu hafta da reyting listesinde 11 sırada yer aldı. Medya kulislerinde dolaşan iddiaya göre eğer dizinin reytinglerinde düşüş devam ederse final kararı alabilir. Bir başka iddia ise yayın günü değişebilir. Buna göre dizi yine istenilen başarıyı göstermezse bu kez Kanal D dizinin fişini erken çekecek. Kanal ve yapımcılar arasında karar sağlanmazsa dizi erkenden final kararı alacak.

AZİZE REYTİNGLERİ NE DURUMDA?

19 Kasım reyting sonuçlarında TOTAL sıralamada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi birinci olurken, Azize 11. sırada yer aldı.

26 Kasım reyting sonuçlarına göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi birinci olurken, Azize dizisi reyting sonuçlarına göre Total'de 12.sırada yer aldı.