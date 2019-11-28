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filmi konusu nedir? kimler? Nerede çekildi?

Dram türündeki filmi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fiziksel farklılığı nedeniyle zor bir çocukluk geçiren bir gencin hikayesini izleyeceğimiz film beyazperdeden sonra televizyonda ekrana gelecek. Medya gündemini takip edenler ‘’ konusu ve oyuncuları’’ şeklinde araştırma yapmaya başladı. 2018 yapımı filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Film hikaye bakımından ilgi çekici ve başarılı oyuncuların yer aldığı film ABD’de ödül almıştı. Peki nedir? kimler? Kim kimdir?

Giriş Tarihi: 28.11.2019 15:19
Batlır filmi konusu nedir? Batlır oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Yönetmen Stare Yıldırım tarafından TRT TV Filmleri Projesi kapsamında çekilen "Batlır" filmi bu akşam televizyon ekranında yayınlanacak. Doğuştan büyük bir kafaya sahip olan "Batlır"ın hikayesine odaklanan filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Filmin başlamasına kısa süre kala '' Batlır filmi konusu ve oyuncuları'' şeklinde araştırmalar hız kazandı. Fiziki farklılığı olan bir gencin hikayesini konu edinen film dram türüyle karşımıza çıkıyor. Peki Batlır filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Nerede çekildi?

BATLIR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Batlır, fiziki farklılığı olan bir gencin hikayesini konu ediyor. Batlır, doğuştan büyük bir kafaya sahip olan bir gençtir. Ailesi hayatının geri kalanında bahtı açık olsun diye ona "Bahtlı" adını vermek istese de nüfus memurunun yanlış anlaması sonucu ismi Batlır olur. Fiziksel farklılığı nedeniyle zor bir çocukluk geçiren Batlır, artık bu sorundan kurtulmak ister. Bunun için ameliyat olması gerekir ancak ameliyat oldukça risklidir. Üstelik ameliyat için 1 milyon liraya ihtiyacı vardır. Babası ameliyat olmasına karşı olsa da hayatını değiştirmeyi kafasına koyan Batlır, her şeyi göze alıp parayı bulmak için bilgi yarışmasına katılmaya karar verir. Ona bu macerada yakın arkadaşlarının yanı sıra dünyanın en yalnız balinası olarak bilinen '52 hertz' eşlik eder.

BATLIR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular

Can Sipahi: Batlır

Merve Dizdar: Yudum

Erkan Taşdöğen: Veysel

Sinan Çalışkanoğlu: Ejder

Selen Kurtaran

Yağızkan Dikmen

Yönetmen koltuğunda Stare Yıldırım'ın oturduğu filmde Batlır karakterine Can Sipahi hayat veriyor. Senaryosunu yönetmen ile Gökçe Eyüboğlu, Volkan Girgin ve Nuh Kerem Pilavcı'nın kaleme almıştır.

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Batlır filmi konusu nedir? Batlır oyuncuları kimler? Nerede çekildi?
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