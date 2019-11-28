Benim Adım Melek 11.bölüm fragmanı yayında! Benim Adım Melek 11. yeni bölüm fragmanında neler olacak?

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11.bölüm fragmanı yayında! Benim Adım Melek 11. yeni bölüm fragmanında neler olacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 10.bölüm ile dün akşam ekranlara geldi. Çarşamba akşamları seyirci karşısına çıkan dizi ile ilgili olarak gelecek hafta için izleyiciler oldukça heyecanlı. Dizinin hayranları “Benim Adım Melek 11.yeni bölümde neler olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin yer aldığı Benim Adım Melek 11.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 28.11.2019 17:37 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 17:38

Benim Adım Melek 10.bölüm ile dün akşam ekranlara geldi. Kısa sürede ekranlarda yer almasına rağmen büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin her haftaki bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin son bölümünde yaşanan aksiyonlardan sonra önümüzdeki hafta yaşanacaklar merakla bekleniyor. Peki, Benim Adım Melek 11.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek 11.bölüm fragman ve detayları…

BENİM ADIM MELEK 11. BÖLÜM FRAGMANI

Benim Adım Melek 11. son bölüm fragmanı izle!

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Melek tedaviye başlıyor. Zümrüt ise Meryem'i ailenin içine katmak için yemek düzenler. Kerem hayallerine kavuşmak üzere. Sözleşmeyi imzalayacak mı merak konusu.

Kadriye'nin Defne ile ilgili söyledikleri ise konağı bir kez daha karıştırıyor. Ömer ve Defne'nin görüştüğünü öğrenen Seyit Ali'nin gözü bir şey görmüyor.

Melek, Cumali ile konuşmaya geliyor. Peki araları düzelecek mi?

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