Benim Adım Melek 11.bölüm fragmanı yayında! Benim Adım Melek 11. yeni bölüm fragmanında neler olacak?

Benim Adım Melek 10.bölüm ile dün akşam ekranlara geldi. Kısa sürede ekranlarda yer almasına rağmen büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin her haftaki bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin son bölümünde yaşanan aksiyonlardan sonra önümüzdeki hafta yaşanacaklar merakla bekleniyor. Peki, Benim Adım Melek 11.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Benim Adım Melek 11.bölüm fragman ve detayları…

BENİM ADIM MELEK 11. BÖLÜM FRAGMANI

Benim Adım Melek 11. son bölüm fragmanı izle!

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM'DE NELER OLDU?

Melek tedaviye başlıyor. Zümrüt ise Meryem'i ailenin içine katmak için yemek düzenler. Kerem hayallerine kavuşmak üzere. Sözleşmeyi imzalayacak mı merak konusu.

Kadriye'nin Defne ile ilgili söyledikleri ise konağı bir kez daha karıştırıyor. Ömer ve Defne'nin görüştüğünü öğrenen Seyit Ali'nin gözü bir şey görmüyor.

Melek, Cumali ile konuşmaya geliyor. Peki araları düzelecek mi?