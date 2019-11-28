Bir Zamanlar Çukurova 46.bölüm fragmanı izle ATV'de! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Yılmaz evi terk ediyor!

Merakla beklenen ATV'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 46.bölüm fragmanı yayınlandı. Her Perşembe ekranlara gelen dizinin yeni bölümünde bu hafta da şok edici sahneler yaşanacak. İzleyicinin ekrana kilitleneceği bölümler olurken ortalık yine karışacak. Demir arazilerini satmak isterken, Şermin ise onlardan intikamını kötü bir şekilde alacak. Öte yandan Behice planlarını devreye sokarken Yılmaz ise evi terk edecek. Bu duruma üzülen Fekeli ise Yılmaz'ı affedecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 46.bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm detayları burada!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 46.BÖLÜMDE NELER OLACAK?



ATV ekranlarına Perşembe akşamı gelen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragman ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar...