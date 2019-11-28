Bir Zamanlar Çukurova 46.bölüm fragmanı yayında! Züleyha ve Müjgan komşu oluyor! BZC yeni bölümde neler oluyor?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Perşembe akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizide şoke eden gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde özellikle Müjgan ve Yılmaz'ın Yamanlar'ın karşısına taşınması Züleyha'yı şaşkına çevirir. Hal böyle olunca ''Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ATV'nin vazgeçilmez dizisinde Yılmaz ve Müjgan taşınınca Behice, Fekeli konağında iktidarını ilan edecektir. Peki BZC yeni bölümde neler oluyor? İşte, Bir Zamanlar Çukurova 46.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR? MÜJGAN VE YILMAZ TAŞINIYOR!

Ekranların fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 46.bölümü bu akşam ATV'de yayınlanacak. Haberimizde, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ve son bölümde yaşanan tüm ayrıntılara bakabilirsiniz.