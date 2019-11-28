Bir Zamanlar Çukurova 46.bölüm tek parça tamamı izle! Bir Zamanlar Çukurova 46.yeni bölüm kesintisiz izle!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi Bir Zamanlar Çukurova 46.bölüm ile bu akşam ATV ekranlarında olacak. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde şoke eden sahneler yer alırken heyecan hız kesmeyecek. İzleyicinin ekrana kilitleneceği bölümler olurken ortalık yine karışacak. Demir arazilerini satmak isterken, Şermin ise onlardan intikamını kötü bir şekilde alacak. Öte yandan Behice planlarını devreye sokarken Yılmaz ise evi terk edecek. Bu duruma üzülen Fekeli ise Yılmaz'ı affedecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 46.bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm tek parça tamamı izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ZÜLEYHA VE MÜJGAN ARTIK KOMŞU! ARKADAŞ DA OLABİLECEKLER Mİ?

Sabah yaşanan şokun ardından, Züleyha (Hilal Altınbilek) ilk adımı atmaya karar verir. Bir yandan Yılmaz'a (Uğur Güneş) karşı söylediklerinin arkasında durmak niyetindedir, bir yandan da o evde neler olduğunu merak ediyordur. Müjgan'a (Melike İpek Yalova) hoş geldiniz ziyareti yapmakta bir beis görmez. Ama bu hareket hem kendi kalbini daha çok acıtır, hem de konak çalışanları ve Hünkar'ın (Vahide Perçin) gözünde aklının hala Yılmaz'da (Uğur Güneş) olduğu kanaatini güçlendirir.

Müjgan (Melike İpek Yalova) ise, komşu olmaktan çok, Yılmaz (Uğur Güneş) ile aşklarının gücünü ispat etmenin peşindedir. Ve bu kez eli güçlü olan taraf olduğunun da farkında neşe içinde yeni evine yerleşecektir.

FEKELİ, YILMAZ'I AFFEDECEK Mİ?

Yılmaz (Uğur Güneş) evi terk etmiş olsa bile, babası ile arasına giren mesafeyi yok etmek ister. Ancak Fekeli'nin (Kerem Alışık) gönlü kırılmıştır. Yılmaz (Uğur Güneş ile tamamen ayrı fikirdelerdir. Yılmaz (Uğur Güneş ) ne anlatırsa anlatsın, uzlaşamazlar! Fekeli (Kerem Alışık), düşüne bir tekme daha vuracak adam değildir!

HÜNKAR VE FEKELİ'NİN ARASINA BEHİCE Mİ GİRİYOR?

Yılmaz (Uğur Güneş) ve Müjgan (Melike İpek Yalova) taşınınca, Behice (Esra Dermancıoğlu) Fekeli (Kerem Alışık) konağında iktidarını ilan edecektir! Fekeli, (Kerem Alışık) henüz farkına varmasa da çalışanlar için bu değişiklik kendini hemen göstermiştir. Müjgan da (Melike İpek Yalova) halasının orada kalmasını istemez, ancak Behice (Esra Dermancıoğlu), Fekeli (Kerem Alışık) ile baş başa kalmaktan çok mutludur. Üstelik o bu kalışını daha farklı hale getirmek için her türlü oyunu sahnelemekten de çekinmeyecektir.

DEMİR TÜM ARAZİLERİNİ SATMAK İSTİYOR! HÜNKAR NE YAPACAK?

Yılmaz'ın (Uğur Güneş) burnunun dibine taşınması bile Demir'i (Murat Ünalmış), fabrika için gereken parayı bulma isteğinden vazgeçirmez. Tüm önceliği o tesisleri açmaktır! Bunun için gerekirse, tüm arazilerini satışa çıkaracaktır!

Ancak Hünkar (Vahide Perçin), bu duruma müsade etmemek için Züleyha'yı (Hilal Altınbilek) Yılmaz'ın (Uğur Güneş) yanı başında bırakmayı bile göze alarak harekete geçer! Demir'e (Murat Ünalmış) ne bir karış toprak sattıracaktır, ne de o ortaklıkta kalmasına müsade edecektir. Demir (Murat Ünalmış), annesinin itirazları arasında Fekeli'nin (Kerem Alışık) aldığı araziyi neden geri sattığının peşine düşer! Annesine ilk kez açık açık aralarında ne olduğunu sorar!

HATİP VE ŞERMİN AŞK YUVALARINA TAŞINDI! SANİYE'NİN GÖZÜ DE ÜSTLERİNDE!

Şermin (Sibel Taşcıoğlu), Hatip'e (Mehmet Polat) istediği yerden bir ev dayatıp döşetmeyi nihayet başarır. O artık yeniden kendi evinin hanımı olma hayalleri kurarken, Hatip (Mehmet Polat) de iki evi birden idare edeceğinin heyecanı içindedir. Ama Saniye'nin (Selin Yeninci) kendilerini gözetlediğini henüz ikisi de farketmemiştir.

VE YILMAZ İLE ZÜLEYHA TEKRAR KONUŞUR!

Züleyha (Hilal Altınbilek), artık hiçbir açıklama dinlemeyeceğini söylese de elbette gözü hep yan konaktadır. Yılmaz'ın (Uğur Güneş) ise tek hedefi Züleyha'ya (Hilal Altınbilek) kendini affettirmektir. Aynı bahçenin içinde ikisi yan yana gelir ve bu kez birbirlerini dinleyebilirler.

Kaderleri ellerinden alınmış iki genç, şimdi kendi kaderlerini yeniden yazmak için başkalarının kaderini değiştirecek kadar gözlerini karartabilecek mi?