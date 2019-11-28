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"" filminin galasına damga vurdu! Miss Turkey ?

İşler Güçler dizisiyle ünlenen kadronun rol aldığı filminin galasına ünlü manken 'nun kıyafeti damga vurdu. Burak Satıbol, Gökhan Mumcu, Kadir Polatçı, Ayhan Taş, Kıvanç Baran Arslan ve Buse İskenderoğlu gibi isimlerim rol aldığı filmin galası yapıldı. Yönetmenliğini Haydar Işık'ın yaptığı filmin ilk gösterimine Ümit Karan, Saruhan Ünel, Açelya Topaloğlu, Selahattin Taşdöğen gibi isimler de katıldı.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 09:35
Buse İskenderoğlu Hemen Döneriz filminin galasına damga vurdu! Miss Turkey Buse İskenderoğlu kimdir?

Hemen Döneriz filminin galasından sonra Buse İskenderoğlu kimdir? araması en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. 2016 yılında katıldığı Miss Turkey World'de birinci seçilen Buse İskenderoğlu; Pazar Sürprizi isimli magazin programında sunuculuk yapıyor. Ayrıca kullanıcılar Buse İskenderoğlu kaç yaşında ve nereli? sorularının da yanıtlarını araştırıyor...

HEMEN DÖNERİZ FİLMİ OYUNCUSU BUSE İSKENDEROĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Buse İskenderoğlu, 1997 Yalova doğumludur. Miss Turkey 2016 yılı 1.si olarak ismini duyuran Buse İskenderoğlu, 2 yaşındayken 1999 depremini yaşamıştır. Bu nedenle ailesiyle beraber Bursa'ya taşınmıştır.

Miss Turkey 2016'da aldığı birinciliğin ardından modellik yapan Buse İskenderoğlu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim almıştır.

Buse İskenderoğlu, 1.81 boyundadır. Buse İskenderoğlu'nun kilosu ise 55'tir.

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Buse İskenderoğlu "Hemen Döneriz" filminin galasına damga vurdu! Miss Turkey Buse İskenderoğlu kimdir?
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