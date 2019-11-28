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dizisi ne zaman başlıyor? Ramo oyuncuları kimler, konusu ne?

Bir süredir dizi izleyicileri için merak konusu olan dizisi için geri sayım başladı. Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Ramo dizisinin ne zaman başlayacağı ve oyuncu kadrosu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin başrollerinde , Görkem Sevindik, Esra Bilgiç ve Cemre Baysel yer alırken, dizinin başlayacağı tarih de netleşti. Peki, Ramo dizisi karakterleri kimler ve oyuncu kadrosunda hangi ünlü isimler var? İşte Show TV Ramo dizisi oyuncuları ve Ramo dizisi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 11:42
Ramo dizisi ne zaman başlıyor? Ramo oyuncuları kimler, konusu ne?

Yayınlanacağı duyurulan ilk günden itibaren pek çok platformda konuşulan ve ilk bölümünün yeniden çekileceği ile gündeme gelen dizisi için yayınlanma tarihi netleşti. Dizinin yayınlanacağı tarihin yanı sıra Ramo dizisi oyuncu kadrosu ve karakterler de diziye ilgi duyanlar için merak konusu oldu. Peki Ramo dizisi ne zaman yayınlanacak ve dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Show TV'nin yeni dizisi Ramo ile ilgili merak edilenler, oyuncu kadrosu ve dizinin yayınlanma tarihi ile günü…

RAMO DİZİSİ KONUSU
Ramo dizisinde iki aile arasında sürüp gelen büyük bir mücadele ve ve bu mücadelenin ortasında yeşerecek büyük bir aş anlatılacak. Ramo dizisi İnternette yayınlanan "Sıfır Bir" dizisi benzeri bir Adana dizisi olacak. Ramo dizisinde Adanalı deli dolu ama haysiyetli bir genç olan Ramazan ile Sibel'in imkansız aşkı farklı bir dil ile anlatılacak.

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Ramo dizisi ne zaman başlıyor? Ramo oyuncuları kimler, konusu ne?
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