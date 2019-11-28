Ramo dizisi ne zaman başlıyor? Ramo oyuncuları kimler, konusu ne?

Yayınlanacağı duyurulan ilk günden itibaren pek çok platformda konuşulan ve ilk bölümünün yeniden çekileceği ile gündeme gelen Ramo dizisi için yayınlanma tarihi netleşti. Dizinin yayınlanacağı tarihin yanı sıra Ramo dizisi oyuncu kadrosu ve karakterler de diziye ilgi duyanlar için merak konusu oldu. Peki Ramo dizisi ne zaman yayınlanacak ve dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Show TV'nin yeni dizisi Ramo ile ilgili merak edilenler, oyuncu kadrosu ve dizinin yayınlanma tarihi ile günü…

RAMO DİZİSİ KONUSU

Ramo dizisinde iki aile arasında sürüp gelen büyük bir mücadele ve ve bu mücadelenin ortasında yeşerecek büyük bir aş anlatılacak. Ramo dizisi İnternette yayınlanan "Sıfır Bir" dizisi benzeri bir Adana dizisi olacak. Ramo dizisinde Adanalı deli dolu ama haysiyetli bir genç olan Ramazan ile Sibel'in imkansız aşkı farklı bir dil ile anlatılacak.