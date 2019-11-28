Reyting sonuçları AÇIKLANDI! Kuruluş Osman rekor kırdı | 27 Kasım Çarşamba Kuruluş Osman reyting sonuçları burada!

27 Kasım Çarşamba Reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz'in final yapmasının ardından Çarşamba günleri Kuruluş Osman ATV'de yayınlanmaya başladı. İlk bölümüyle reyting rekorları kıran dizi, izleyicilerden tam not almayı başarmıştı. İkinci bölümüyle dün akşam ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi, yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Sabah saatlerinden itibaren dizinin hayranları 'Kuruluş Osman reyting sonuçları kaçıncı oldu' şeklinde araştırmalar yapıyorlar. Peki, 70 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırlarken, günün birinci olan yapımını sizler ile açıklandıktan hemen sonra paylaşacağız…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 27 KASIM ÇARŞAMBA KURULUŞ OSMAN REYTİNG SIRALAMASI NEDİR?

Medya gündemini takip eden vatandaşlar 27 Kasım reyting sonuçları araştırmalarında bulunuyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de reyting sonuçlarını sizler ile paylaştık…