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AÇIKLANDI! rekor kırdı | 27 Kasım Çarşamba reyting sonuçları burada!

Dün akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelen yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Sezon dizilerinin ekranlardaki yerini alması ile birlikte rekabet iyice artmış durumda bulunuyor. Bu noktada, ‘ açıklandı mı’ sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle dün akşam milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen dizisinin merak ediliyor. Peki, 27 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Sabah.com.tr olarak bu haftaki reyting sıralamasını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 28.11.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 11:09
Reyting sonuçları AÇIKLANDI! Kuruluş Osman rekor kırdı | 27 Kasım Çarşamba Kuruluş Osman reyting sonuçları burada!

27 Kasım Çarşamba Reyting sonuçları açıklandı mı? Sen Anlat Karadeniz'in final yapmasının ardından Çarşamba günleri Kuruluş Osman ATV'de yayınlanmaya başladı. İlk bölümüyle reyting rekorları kıran dizi, izleyicilerden tam not almayı başarmıştı. İkinci bölümüyle dün akşam ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi, yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Sabah saatlerinden itibaren dizinin hayranları 'Kuruluş Osman reyting sonuçları kaçıncı oldu' şeklinde araştırmalar yapıyorlar. Peki, 70 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırlarken, günün birinci olan yapımını sizler ile açıklandıktan hemen sonra paylaşacağız…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 27 KASIM ÇARŞAMBA KURULUŞ OSMAN REYTİNG SIRALAMASI NEDİR?

Medya gündemini takip eden vatandaşlar 27 Kasım reyting sonuçları araştırmalarında bulunuyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de reyting sonuçlarını sizler ile paylaştık…

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Reyting sonuçları AÇIKLANDI! Kuruluş Osman rekor kırdı | 27 Kasım Çarşamba Kuruluş Osman reyting sonuçları burada!
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