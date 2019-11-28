Salak Milyoner konusu nedir? Nerede çekildi? Salak Milyoner oyuncuları kimler?

Komedi türündeki Salak Milyoner filmi dün akşam izleyicisiyle buluştu. Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı filmde kahkahaya doyacaksınız. Beyazperdenin ardından televizyonda ekrana gelen filmin oyuncu kadrosu ve konusu ise merak konusu oldu. 1974 yılı yapımı olan filmin yönetmeni Ertem eğilmez olup senaryosu Sadık Şendil üstlenmiştir. Film için iki farklı afiş basılmıştır. Diğer afişte filmin ismi Milyoner garibanlar olarak geçmektedir. Peki Salak Milyoner konusu nedir? Salak Milyoner oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

SALAK MİLYONER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeşilçam'ın efsane filmi Salak Milyoner ,Show TV'de saat 20.00'da yayınlandı. Haberimizde, Salak Milyoner konusu, oyuncu kadrosuna dair tüm merak edilenlere bakabilirsiniz.

Kayserili Behçet, ölmeden önce oğullarına bir hazinelerinin olduğunu ve onu bulmak için İstanbul'a gidip Mehmet Çavuş'u bulmalarını söyler. Böylece dört kardeş, eşlerini köyde bırakarak İstanbul'un yolunu tutar.

İstanbul'da Mehmet Çavuş'un evinde kalırken, bir yandan da ellerindeki haritayla hazineyi ararlar. Bir türlü bulamazlar, üstelik polisle de başları belaya girer. Bir gün yine polise yakalanınca, eşleri fotoğraflarını gazetede görüp İstanbul'a gelir ve sekizi birden hazineyi aramaya başlar. Sonunda hazinenin hiç beklemedikleri bir yerde olduğunu fark ederler; fakat hazineye kavuşmak kolay olmayacaktır.

Filmden sonra devamı niteliğinde Köyden İndim Şehire adlı film aynı kadroyla çekilmiştir.

SALAK MİLYONER OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Adile Naşit, Meral Zeren, Perran Kutman, Oya Alasya, Hulusi Kentmen ve Ali Şen oyuncu kadrosunda yer alıyor.

SALAK MİLYONER FİLMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Bugün Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Salak Milyoner filmi saat 20:00 - 21:45 arasında yayınlanacaktır.

SALAK MİLYONER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İzleyenleri gülme krizine sokan Salak Milyoner filmi İstanbul'un çeşitli yerlerinde çekilmiştir. Filmin sahneleri Taksim Meydanı, Beşiktaş stadı, Fransız Konsolosluğu önü, Gezi Parkı, Beyazıt Sahaflar Çarşısı gibi yerlerde çekilmiştir.