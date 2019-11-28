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konusu nedir? Savaş Gemisi filmi oyuncuları ve konusu burada!

Bu akşam ekranlarında izleyicileriyle buluşacak olan film vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle oyuncu kadrosunda ünlü şarkıcı ’nın bulunmasıyla dikkatleri üzerine çeken türündeki film aksiyon dolu sahneleriyle 2012 yılında vizyona girmiş ve oldukça beğenilmişti. Bir dönemin favori oyunu Amiral Battı’nın hikayesinden uyarlanan yapım ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, filmi oyuncuları kimler? Savaş Gemisi konusu nedir? Oyuncu kadrosu ve detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 28.11.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 09:14
Savaş Gemisi konusu nedir? Savaş Gemisi filmi oyuncuları ve konusu burada!

Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Savaş Gemisi filmi konusu ve özellikle de oyuncularıyla merak ediliyor. Başrollerinde ünlü şarkıcı Rihanna'nın bulunduğu film oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Aksiyon bilim kurgu ve gerilimin bir arada seyircilere sunulduğu film ile ilgili olarak internet üzerinden araştırmalar yapılıyor. Peki, Savaş Gemisi filmi oyuncuları kimler? Savaş Gemisi konusu nedir? İşte hakkında merak edilenler…

SAVAŞ GEMİSİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı'nın hikayesinden uyarlanan filmde Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş üssünde görevli bir subaydır. Hopper'ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır ve Sam'in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane'dir. Bu ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir.

Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Hancock filminden tanıdığımız Peter Berg üstlenirken ortak yönetmenler ve yapımcılar arasında her biri aksiyon filmleriyle anılan Scott Stuber, Sarah Aubrey, Brian Goldner ve Duncan Henderson isimleri yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker ve Rihanna Asano gibi yıldız isimler var.

SAVAŞ GEMİSİ OYUNCULARI

Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Hancock filminden tanıdığımız Peter Berg üstlenirken ortak yönetmenler ve yapımcılar arasında her biri aksiyon filmleriyle anılan Scott Stuber, Sarah Aubrey, Brian Goldner ve Duncan Henderson isimleri yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker ve Rihanna Asano gibi yıldız isimler var.

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Savaş Gemisi konusu nedir? Savaş Gemisi filmi oyuncuları ve konusu burada!
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