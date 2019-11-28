Son durak konusu nedir? Son durak ne anlatıyor, oyuncuları kimler?

Son Durak filmi konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan film ile ilgili olarak henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler internet üzerinden Son Durak filmi konusu nedir, ne anlatıyor? Şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Korkunç ve bir o kadar da fantastik filmin başrollerinde Devon Sawa, Ali Larter gibi isimler alıyor. İşte Son Durak filmi oyuncuları ve konusu!

SON DURAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Alex Browning'in kimselerde olmayan bir yeteneği vardır. Ölümün ne zaman geleceğini öngörebilmektedir. Ancak ölüm, bir şekilde kaçış yollarını engellemek istemektedir. Paris'e okul arkadaşlarıyla beraber yapacağı gezide bindiği uçağın havada bir kaza geçireceğini öngörür ve bir şekilde arkadaşlarıyla birlikte uçaktan inmeyi başarır. Uçak gerçekten de havada bir patlama geçirir. İçerisindeki herkes hayatını kaybeder. Alex ve arkadaşları o an için şanslıdırlar. Ancak önceden ölüm ile noktalanmış olan kaderleri, onları almak için Azrail ile işbirliği yapacaktır.

SON DURAK OYUNCULARI KİMLER?

Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith, Kristen Cloke...

DEVON SAWA KİMDİR?

Devon Edward Sawa (1978 7 Eylül doğumlu) bir olduğunu Kanadalı aktör. O filmlerde görünen, bir genç iken oyunculuk başladı Küçük Devler (1994), Casper (1995), Şimdi ve Sonra (1995), Twisters Gecesi (1996), Yabani Amerika (1997) ve SLC Punk! (1998). 1999 yılında komedi korku filmi rol aldı Idle Hands ile Jessica Alba . Bir yıl sonra o da dökme olarak Alex Browning korku filmi içinde Son Durak . 2010 yılından 2013, o dram casus kurgu dizide sürekli bir rol vardı Nikita olarak Owen Elliot.