The Irishman filmindeki Jimmy Hoffa kimdir? İşte Jimmy Hoffa’nın esrarengiz hayatı

The Irishman filminin gösterime girmesinin ardından filmin öyküsü merak konusu oldu. 1975 yılında bilinmeyen bir sebepten ötürü ortadan kaybolan Jimmy Hoffa'nın hikayesini işleyen filmi izleyenler, arama motorlarında Jimmy Hoffa neden kayboldu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 1967 yılında dolandırıcılık ve komplo suçlarından dolayı 13 sene hapis cezasına çarptırılan ancak bu kovuşturmadan bir süre sonra kurtulan Jimmy Hoffa'nın hikayesi, The Irishman filminin ilham kaynağı. İşte The Irishman filmi konusu ve Jimmy Hoffa'nın hayatı…

THE IRISHMAN FİLMİ KONUSU

The Irishman, bir mafya tetikçisi olan Frank Sheeran'ın hayatına odaklanıyor. II. Dünya Savaşı'nda görev almış eski bir asker olan Frank Sheeran, yıllar boyu Bufalino suç örgütü için çalışmıştır. Birçok ünlü isim için dolandırıcılık, tetikçilik yapan ve 'İrlandalı' lakabı ile anılan Sheeran, aynı zamanda işçi sendikası memurudur. Frank Sheeran'ın hayatından kesitlerin sunulduğu filmde, Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna değiniliyor.

THE IRISHMAN FİLMİ OYUNCULARI

Martin Scorsese yönetmeliğinde çekilen The Irishman filmi oldukça yıldız isimleri kadrosunda barındırıyor. İşte The Irishman filmi oyuncuları:

Robert De Niro

Al Pacino

Joe Pesci

Harvey Keitel

Bobby Cannavale

Ray Romano

Stephen Graham

Anna Paquin

JİMMY HOFFA KİMDİR?

Jimmy Hoffa 7 yaşında babasını kaybetmiştir. Daha sonra 1924 yılında ailesiyle birlikte Detroit'e yerleşti. 14 yaşında okul hayatını sonlandıran Hoffa, depo görevlisi olarak çalıştı ve sendika faaliyetlerinde yer aldı. 1942 yılında Michigan Teamsters Konferansı'nda başkanlık yaptı. Sendikadaki görevlerini başarıyla yerine getiren Hoffa, daha sonra Uluslararası Teamsters Kardeşler Birliği'nde başkan yardımcılığına kadar yükseldi. Pazarlama ve satış konusunda uzman olan Hoffa, sendikanın uluslararası ofisini daha da ileri taşıdı.

JİMMY HOFFA'NIN SİCİLİ

Jimmy Hoffa'nın adı sürekli organize suçlarla birlikte anılıyordu. Hoffa'nın 1967 yılında dolandırıcılık ve komplo suçlarından dolayı 13 sene hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu kovuşturmadan bir süre sonra kurtuldu. Hoffa hapiste kaldığı sürede sendikanın başkanlığını bırakmadı ve başkanlık görevini 1971 yılına kadar devam ettirdi. Hoffa daha sonraki yıllarda 1980 yılına kadar sendika faaliyeti yapmaması şartıyla serbest bırakıldı.

HOFFA NASIL KAYBOLDU?

Jimmy Hoffa, 30 Temmuz 1975 yılında Detroit'deki bir restorandan sebebi bilinmeyen bir şekilde kayboldu. Hoffa'nın bir Teamsters yetkilisi ve Anthony Provezano ile bu restoranda buluştuğu söylendi. Hoffa ile buluştuğu iddia edilen kişiler bu iddiaları daha sonradan yalanladı.

HOFFA PARALARI ÇALARAK KAÇMIŞ OLABİLİR Mİ?

Hoffa'nın kaybolma dosyasını araştıran ekipler, Hoffa kaybolmadan iki hafta kadar önce Teamsters'in emeklilik fonundan milyonlarca doların çalındığı bilgisine ulaştı. Bu gelişmelerin ardından Anthony Giacalone ve Anthony Provenzanı şüpheli konumuna düştü. Ancak bu iki kişiyi tutuklamak için yeterli kanıt bulunamadı. Federal ekiplerin çalışmaları yeterli olmadı ve Hoffa'nın cesedine ulaşılamadı. Jimmy'nin oğlu James P. Hoffa, babasının izinden giderek sendikada başkanlık yapmaya devam ediyor.