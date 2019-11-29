Arka Sokaklar 533.bölüm fragmanı yayında! Arka Sokaklar 533. bölüm fragmanı'nda Selin iyileşiyor mu?

Uzun süredir yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar 533. Yeni bölüm ile bu akşam ekranlarda yerini alacak. Heyecan dolu sahneleriyle seyircilerine keyif dolu dakikalar yaşatan dizi ile ilgili olarak Arka Sokaklar 533. Bölüm'de Selin iyileşecek mi sorusu internet üzerinden aratılan ve merak edilen konular arasında yerini alıyor. Peki, Arka Sokaklar 533. Bölüm fragmanı neler olacak? İşte detaylar…

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 533. son bölüm ikinci fragmanı izle!

ARKA SOKAKLAR 533. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Selin'i yaralayan İdil, kelepçeli olarak karakola getirilir. Mesut Selin'in başında hastaneye gelir. Selin acilen ameliyata alınır. Durum Rıza babaya haber verilir. Selin ameliyattadır Cemal ise arazide pusu yemiş, kayıptır. Elleri bağlı şekilde Berzan'ların elindedir. Hüsnü, Engin ve Bahar Serboran'a gelir. Ezgi durumu öğrenince yıkılır. Selin'in ameliyatı başarılı geçer. İstanbul'a sevk edilir. İstanbul'da Selin ile doktor Mehmet ilgilenecektir.