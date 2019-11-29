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46.bölüm tek parça izle! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tamamı kesintisiz izle!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi " 46.bölüm izle" araştırması yoğun olarak yapılıyor. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin bu haftaki bölümü oldukça heyecanlı. Her sahnesinde başka bir aksiyonun olduğu dizi severler Çukurova'ya bu hafta doyacaklar. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Hünkar ile Fekeli'nin arasında Behice girecek. Demir ise bütün arazilerini satmak isterken Hünkar duruma el koymak isteyecek. Öte yandan Hünkar Yaman'dan intikam almak isteyen Şermin, Hünkar ile Fekeli'nin samimi görüntülerini yakalayacak ve koz olarak kullanacak. Dizinin en can alıcı sahnesi ile Yılmaz'ın Züleyha ile tekrar konuşacağı an olacak. Haberimizin içeriğinden izleme linkine ulaşabilir, dizi ile ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 09:18
Bir Zamanlar Çukurova 46.bölüm tek parça izle! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tamamı kesintisiz izle!

Merakla beklenen ATV'nin rekortmen dizisi 46.bölüm yayınlandı. Her Perşembe ekranlara gelen dizinin yeni bölümünde bu hafta da şok edici sahneler yaşandı. İzleyicinin ekrana kilitleneceği bölümler olurken ortalık yine karışacak. Demir arazilerini satmak isterken, Şermin ise onlardan intikamını kötü bir şekilde alacak. Öte yandan Behice planlarını devreye sokarken Yılmaz ise evi terk edecek. Bu duruma üzülen Fekeli ise Yılmaz'ı affedecek mi? izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça tamamı izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 46.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV ekranlarına Perşembe akşamı gelen fragman ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar...

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Bir Zamanlar Çukurova 46.bölüm tek parça izle! ATV ile Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tamamı kesintisiz izle!
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