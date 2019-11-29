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fragmanı izle! BZC son bölümde neler oldu? Züleyha ve Müjgan komşu oluyor!

ATV’nin iddialı dizisi yayınlandı. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Murat Ünalmış’ın rol aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı nefes kesti. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında neler oluyor?’’ sorusuna yanıt arıyor. Perşembe akşamları ekrana gelen yapımda en çok Müjgan ve Züleyha’nın sahneleri dikkat çekiyor. Geçen haftaki bölümde barışmak için yan yana gelen Demir ve Yılmaz arasında yine savaş çıkmıştı. Fekeli ve Hünkar ise iki aileyi bir arada tutmak için var gücüyle savaşırlar. Dün akşam ekrana gelen bölümde ise Müjgan ve Yılmaz’ın Şermin’in evine gelmesini gören Yamanlar şok geçirir. Peki BZC yeni bölümde neler oluyor? Haberimizde, fragmanı ve son bölüm özetine bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 09:20

Ekranların sevilen dizisi izleyicisiyle buluştu. Perşembe akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizide şoke eden gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen bölümde özellikle Müjgan ve Yılmaz'ın Yamanlar'ın karşısına taşınması Züleyha'yı şaşkına çevirir. Hal böyle olunca ''Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ATV'nin vazgeçilmez dizisinde Yılmaz ve Müjgan taşınınca Behice, Fekeli konağında iktidarını ilan edecektir. Peki BZC yeni bölümde neler oluyor? İşte, fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR? MÜJGAN VE YILMAZ TAŞINIYOR!

Ekranların fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 46.bölümü ATV'de yayınlandı. Haberimizde, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ve son bölümde yaşanan tüm ayrıntılara bakabilirsiniz.

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Bir Zamanlar Çukurova 46.bölüm fragmanı izle! BZC son bölümde neler oldu? Züleyha ve Müjgan komşu oluyor!
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