Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Bozdağ'ın yeni filmi Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı fragmanı yayınlandı! Film ne zaman vizyona girecek?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin vizyona gireceği tarih merakla bekleniyor. Ülke genelinde ilgiyle izlenen dizilere imza atan Mehmet Bozdağ'ın filmin yapımcılığını üstlenmiş olması da izleyicilerde heyecanın artmasına sebep olan bir başka faktör. Peki Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi ne zaman vizyona girecek? Senaryosunu Bozdağ'ın yanı sıra Atilla Engi̇n'in kaleme aldığı filmde, Emre Kıvılcım, Levent Özdilek ve Ece Çeşmi̇oğlu başrolleri paylaşıyor. Türkiye ile birlikte dünyanın çeşitli ülkelerinde de beyaz perde ile buluşacak film henüz vizyona girmeden tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. İşte Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminin vizyon tarihi, oyuncuları ve filmin konusu…

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yeni projesi 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' adlı film, 17 Ocak'ta vizyona girecek.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİ OYUNCULARI

Senaryosunu Bozdağ'ın yanı sıra Atilla Engi̇n'in kaleme aldığı filmde, Emre Kıvılcım, Levent Özdilek ve Ece Çeşmi̇oğlu başrolleri paylaşıyor.

Aksiyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ebru Özkan, Serdar Gökhan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hüner, Funda İlhan, Selda Alkor, Eren Vurdem, Sezgin Erdemir, Atilla Güzel, Tolga Akkaya ve Oğuzhan Yarımay yer alıyor.

Hazırlık aşamasının ancak bir yılda tamamlandığı filmde oyuncular 9 ay, 'Cengiz Han', '47 Ronin', 'Conan' ve 'Cehennem Melekleri 2' gibi dünyaca ünlü filmlerde ve 'Marco Polo' dizisinde görev alan koreografi ekibi Nomad'dan aksiyon, at binme, kılıç ve yay kullanma eğitimlerinin yanı sıra askeri eğitim ve akademisyenlerden dönemin sosyal yaşantısına dair öğrenim gördü.

Yaklaşık 50 bin metrekarelik bir alana inşa edilen filmin seti için 15. yüzyılın mekanları ve yaşamı, uzmanların gözetiminde yeniden hazırlandı.

Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu yapım, 17 Ocak günü Türkiye'nin yanı sıra aynı anda ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan, Kazakistan gibi dünyanın farklı ülkelerinde gösterime girecek.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİ KONUSU

'Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı', İstanbul'un fethinin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan Akıncıların hikâyeleri üzerinden ele alıyor. Dünyanın gördüğü en barbar krallardan biri olan ve tarihe Bogomil (Boşnak) katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa'yla ittifaka girince Fatih'in Akıncıları Lazar'ın planlarını bozmak için harekete geçerler… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda gücünü kılıçtan değil Hak'tan alan; zorbalığa karşı adalet, köleliğe karşı hürriyetin adı olan Akıncıların hikâyesini anlatan Türkler Geliyor, Adaletin Kılıcı' filmi unuttuğumuz büyük cihan hakimiyeti ruhuna tanıklık yapmak için yola çıkan iddialı bir film.