Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 29 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla yapılan yarışmada gelinler en güzel yemekleri yapabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Haftanın son bölümünde gelinler birinci olabilmek için yarışıyor, kaynanalar puan durumlarını belirliyor. Programın son bölümünde Duygu'nun eşi programa gelerek kendisine evlilik teklifinde bulundu. Bugün ekrana gelecek olan kayınvalideler gelinlerin yaptığı yemek karşısında şok olacak. Peki 29 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 5 Altın bileziğin sahibi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN NELER OLUYOR? 29 KASIM

Gelinim Mutfakta 405. Bölümün fragmanı yayında! Melike'ye büyük sürpriz!

Gelinler, Melike'ye sürpriz hazırlıyorlar! Melike sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamıyor. Kayınvalideler gelinlerin yaptığı yemek karşısında şok oldu.