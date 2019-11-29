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kim birinci oldu kim elendi? 29 Kasım nasıl?

Fatih Ürek’in eğlenceli yarışma programı birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Her hafta Cuma günü haftanın final heyecanı yaşanıyor. Programın sıkı takipçileri ‘’ ve elenen ismi kim’’ şeklinde araştırma yapmaya başladı. Her gün yarışmacılar puan durumlarına göre çeyrek altın kazanıyor. Cuma günü ise haftanın final heyecanı yaşanıyor. Bugün ekrana gelecek olan 405.bölümde Gelinler, Melike'ye sürpriz hazırlıyorlar! Melike sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamıyor. Peki 29 Kasım nasıl? Kim birinci oldu kim elendi?

Giriş Tarihi: 29.11.2019 10:37
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 29 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Ekranların sevilen yarışma programı 'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla yapılan yarışmada gelinler en güzel yemekleri yapabilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Haftanın son bölümünde gelinler birinci olabilmek için yarışıyor, kaynanalar puan durumlarını belirliyor. Programın son bölümünde Duygu'nun eşi programa gelerek kendisine evlilik teklifinde bulundu. Bugün ekrana gelecek olan kayınvalideler gelinlerin yaptığı yemek karşısında şok olacak. Peki 29 Kasım oldu kim elendi? nasıl? 5 Altın bileziğin sahibi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN NELER OLUYOR? 29 KASIM

Gelinim Mutfakta 405. Bölümün fragmanı yayında! Melike'ye büyük sürpriz!

Gelinler, Melike'ye sürpriz hazırlıyorlar! Melike sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamıyor. Kayınvalideler gelinlerin yaptığı yemek karşısında şok oldu.

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 29 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?
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