Hercai 23.bölüm fragmanı yayında! Hercai son bölümde neler oluyor? Reyyan ve Miran dengeleri değiştirdi!

ATV'nin iddialı dizisi Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her Cuma akşamı reytinglerde zirveyi oynayan dizinin bu haftaki bölümünde yer yerinden oynuyor. Dizinin sıkı takipçileri ''Hercai yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelen bölümde Miran ve Reyyan arasındaki dengeler tamamen değişiyor. Aslanbey konağında ise sular durulmuyor. Bunun yanı sıra Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Sevilen dizinin son bölümünde Esma intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar'la Miran'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim etmişti. Peki Hercai son bölümde neler oldu? Hercai 23.bölümde neler oluyor?

HERCAİ 23.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Biz ne kadar istesek de birbirimizden gidemeyiz Reyyan..."

Hercai'nin 23. bölümününde Miran gerçekleri öğrenebilecek midir? Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister.