Hercai 23.bölüm fragmanı yayında! Hercai son bölümde neler oluyor? Reyyan ve Miran dengeleri değiştirdi!

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23.bölüm fragmanı yayında! Hercai son bölümde neler oluyor? ve dengeleri değiştirdi!

Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. ATV’nin iddialı yapımının yeni bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşanıyor. Bu hafta mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen , 'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Hercai yeni bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Heyecan dolu son bölümde Azize Aslanbey hain planlar peşindeydi. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde ise Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeler alt üst olacak. Popüler dizide Akın Akınözü (Miran) ailesi ve Reyyan arasında gidip gelmektedir. Peki Hercai 23.yeni bölümde neler olacak? Hercai son bölümde neler oldu? Miran gerçekleri öğrenebilecek midir?

Giriş Tarihi: 29.11.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 14:35

ATV'nin iddialı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her Cuma akşamı reytinglerde zirveyi oynayan dizinin bu haftaki bölümünde yer yerinden oynuyor. Dizinin sıkı takipçileri ''Hercai yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelen bölümde ve arasındaki dengeler tamamen değişiyor. Aslanbey konağında ise sular durulmuyor. Bunun yanı sıra , Miran ve 'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Sevilen dizinin son bölümünde Esma intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar'la Miran'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim etmişti. Peki Hercai son bölümde neler oldu? Hercai 23.bölümde neler oluyor?

HERCAİ 23.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Biz ne kadar istesek de birbirimizden gidemeyiz Reyyan..."

Hercai'nin 23. bölümününde Miran gerçekleri öğrenebilecek midir? Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister.

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Hercai 23.bölüm fragmanı yayında! Hercai son bölümde neler oluyor? Reyyan ve Miran dengeleri değiştirdi!
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