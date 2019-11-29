Kurşun dizisi final mi yapacak, tarih belli oldu mu? İddialı başlangıç yapan Kurşun reytinglerde...

Ekim Ayının sonlarında yayın hayatına FOX TV ekranlarında başlayan dizi iddialı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekse de Kurşun dizisi istediği reytingleri yakalayamadı. Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin aynı akşam ATV ekranlarında yeni bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Osman dizisiyle reyting mücadelesinde mağlup oldu. Ortaya atılan bir iddiaya göre ise dizi yayın hayatına kısa süre içerisinde son verecek. Peki, Kurşun dizisi final mi yapıyor? Başrollerinde Engin Altan Düzyatan'ın başrollerinde bulunduğu Kurşun ne zaman final yapacak, belli oldu mu? İşte detaylar…

KURŞUN DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

İddiaya göre Fox TV ekranlarında yayın hayatına 23 Ekim Çarşamba akşamı başlayan Kurşun dizisi final kararı aldı. İddialı dizi reyting sonuçlarında istediği etkiyi yakalayamadı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Sarp Akkaya, Berrak Tüzünataç, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak ve Şebnem Dilligil'in yer aldığı Kurşun dizisi iddialı oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Reyting sonuçlarına göre ise geçtiğimiz hafta TOTAL kategorisinde geçen hafta Çarşamba günü Kuruluş Osman, 15.73 reyting puanı ile birinci olurken, Afili Aşk 4.91 ile 4. oldu. Kurşun ise 2.61 ile 19. oldu.

AB kategorisinde ise Kuruluş Osman 13.48 reyting puanı ile birinci olurken Masterchef Türkiye 6.71 ile 3., Kurşun ise 3.45 ile 7. Oldu

Dram türündeki dizi Most Production'un büyük bütçeli yapımı olarak biliniyordu.

KURŞUN DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Cem Kurtoğlu, Şebnem Dilligil ve Begüm Akkaya gibi oyuncuların yer aldığı Kurşun dizisinin ilk 5 bölümünün ardından final kararı alındı. Kurşun dizisi 4 Aralık 2019 Çarşamba günü Fox TV'de yayınlanacak 7. bölümüyle final yapacak.