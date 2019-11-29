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2.bölüm geldi mi? ATV ile Kuruluş Osman 3.yeni bölüm fragmanı izle!

2.bölüm tamamı dizinin sıkı takipçileri tarafından merak edildi. ATV ekranlarına yeni başlayan dizi Diriliş Ertuğrul'un devamı olup Osmanlı Devleti'nin tarihçesini bizlere sunuyor. Başrollerinde , Aslıhan Karalar, Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı iddialı dizi geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile ekranlara gelmiş ve oldukça beğenilmişti. Dizi biter bitmez arama motorlarında araması yapanlar için işte ATV ile fragmanı izle!

Giriş Tarihi: 29.11.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 14:44
Kuruluş Osman 2.bölüm geldi mi? ATV ile Kuruluş Osman 3.yeni bölüm fragmanı izle!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi Kuruluş Osman 2.bölüm bu akşam ATV ekranlarına geldi. Yeni bölüm fragmanının da yayınlanması ile birlikte izleyiciyi ekrana kilitleyecek olan dizide heyecan dorukta. Aksiyon dolu ve sürükleyici anlatımı ile daha ilk günden büyük bir beğeni toplayan dizinin bu haftaki yeni bölümünde Osman'a neler olacağı merak edildi. Dizinin 2.bölümünün bitmesi ile hayranları arama motorlarında "Kuruluş Osman 3.bölüm fragman" araştırması yapıyorlar. Haberimizin devamından Kuruluş Osman son bölüm izleme linkine ulaşabilir, dizinin yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

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Kuruluş Osman 2.bölüm geldi mi? ATV ile Kuruluş Osman 3.yeni bölüm fragmanı izle!
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