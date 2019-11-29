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Türkiye’de eleme heyecanı! MasterChef Türkiye elenen belli oldu? Masterchef’de kim elendi?

’te kim elendi? Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef’in sıkı takipçileri, programın Perşembe akşamları yayınlanan bölümünün ardından bu sorunun yanıtını araştırıyor. Bu hafta eleme potasında yer alan isimler arasından Rıfat, Güzide, Kıvanç ya da Batuhan’dan birinin programa veda etmesi beklenirken MasterChef yayın akışında değişikliğe gidildi, elemenin bugün yapılacağı açıklandı. Buna göre MasterChef’ten elenen isim bu akşam belli olacak. Peki Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef 28 Kasım son bölümünde neler oldu? İşte MasterChef eleme adayları ve potada yer alan isimler…

Giriş Tarihi: 29.11.2019 08:26
MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı! MasterChef Türkiye elenen belli oldu? Masterchef’de kim elendi?

yarışmasının bu akşam ekrana gelecek bölümünde bir kişi yarışmaya veda edecek. Programın dün akşam ekrana gelen son bölümünde, yemekleri beğenilmeyen isimler arasından yapılacak elemede, kimlerin potada olacağı farklı bir yöntemle belirlendi. Elemenin gerçekleşeceği günde ise değişikliğe gidildiği duyuruldu. Yapılan duyuruya göre MasterChef'te normalde Perşembe günü, yani dün gerçekleşmesi gereken eleme, bugün yapılacak. Böylelikle MasterChef'te bu hafta kim elendi sorusu bugün yanıt bulacak. Hep beraber izleyip göreceğiz…

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef'in yayın akışında bu hafta değişiklik yaşandı. Güzide, Rıfat, Kıvanç ve Batuhan arasından veda edecek ismin belli olacağı eleme yarışması, 29 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 57. yeni bölümde yapılacak. Veda eden isim ise bu oyunun ardından açıklanacak.

Masterchef son bölümünün özeti; eleme adayları, ödülü kazanan isimler ve diğer detaylar ilerleyen sayfalarda...

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MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı! MasterChef Türkiye elenen belli oldu? Masterchef’de kim elendi?
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