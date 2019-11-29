MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı! MasterChef Türkiye elenen belli oldu? Masterchef’de kim elendi?

MasterChef yarışmasının bu akşam ekrana gelecek bölümünde bir kişi yarışmaya veda edecek. Programın dün akşam ekrana gelen son bölümünde, yemekleri beğenilmeyen isimler arasından yapılacak elemede, kimlerin potada olacağı farklı bir yöntemle belirlendi. Elemenin gerçekleşeceği günde ise değişikliğe gidildiği duyuruldu. Yapılan duyuruya göre MasterChef'te normalde Perşembe günü, yani dün gerçekleşmesi gereken eleme, bugün yapılacak. Böylelikle MasterChef'te bu hafta kim elendi sorusu bugün yanıt bulacak. Hep beraber izleyip göreceğiz…

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef'in yayın akışında bu hafta değişiklik yaşandı. Güzide, Rıfat, Kıvanç ve Batuhan arasından veda edecek ismin belli olacağı eleme yarışması, 29 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan 57. yeni bölümde yapılacak. Veda eden isim ise bu oyunun ardından açıklanacak.

Masterchef son bölümünün özeti; eleme adayları, ödülü kazanan isimler ve diğer detaylar ilerleyen sayfalarda...