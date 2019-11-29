Sevgili Geçmiş 6.bölüm fragmanı! "Cahide kızlarına kavuşuyor!" Sevgili Geçmiş 6.bölüm fragmanı izle!

Sevgili Geçmiş 6. Bölüm fragmanı izleyicileri tarafından heyecanla bekleniyordu. Bu hafta; Cahide sonunda kızlarına kavuşuyor. Yayın hayatına yeni başlayan Star TV dizisi bu hafta yine heyecan dolu sahneleriyle izleyenlerini ekran başına kilitleyecek. Geçtiğimiz hafta; Cemal sonunda Cahide'yi buldu. Cahide, Cemal'den kızlarının yerini öğrenmek istedi ancak Cemal söylemedi. Azra, başka kimsenin canı yanmasın diye Okan'ın yanında kalmaya karar verdi. İpek ve Deren ona ulaşsa da Azra'yı geri dönmeye ikna edemedi. Peki, Sevgili Geçmiş 6. Bölüm fragmanında neler olacak? Sevgili Geçmiş 6. Bölüm fragmanı izle!

SEVGİLİ GEÇMİŞ 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Sevgili Geçmiş 6. bölüm ikinci fragmanı izle!

SEVGİLİ GEÇMİŞ 6. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Cahide sonunda kızlarına kavuşuyor.

Cahide sonunda kızlarına kavuşmuştur ancak kızlarının onu kabul etmesi o kadar da kolay olmayacaktır. Üstelik, eşini öldürmediğini, gerçek katilin Cemal olduğunu da itiraf edemez. Çünkü Cemal onu tehdit etmektedir.

İpek ve Deren hayatlarına dahil olan annelerine nasıl davranacaklarını bilemezken Çilem tavrını belirlemiştir: Cahide'yi hayatı boyunca annesi olarak kabul etmeyecektir.

Cahide, Cemal'den kurtulmanın bir yolunu bulmuştur. Eski bir mahkûm olan arkadaşından bu konuda yardım ister. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardır.