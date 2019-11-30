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24.bölüm fragmanı yayında! Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor? Suna’ya dağ evinde sürpriz!

Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her Cumartesi yeni bölümlerini ekrana taşıyan dizide bu hafta Suna’ya büyük sürpriz yapılıyor. Dizinin sıkı takipçileri’’ fragmanında neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Reyting rekorları kıran ve izleyicisini ekran başına kilitleyen dizinin son bölümü nefes kesmişti. ’de yayınlanacak olan bu akşamki bölümde ise Suna kimseye söylemese de sabahları Kayra’nın okuluna gitmekte, Kayra ve Nejat’ı uzaktan da olsa gözlemektedir. Kayra’nın Aylin’le her geçen gün gelişen ilişkisine şahit olmaktadır. Peki Benim Tatlı Yalanım 24.bölümde neler oluyor? Suna’ya yapılan sürpriz ne olacak? İşte dizinin son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı!

Giriş Tarihi: 30.11.2019 15:16
Benim Tatlı Yalanım 24.bölüm fragmanı yayında! Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor? Suna’ya dağ evinde sürpriz!

'nin fenomen dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Ekranların sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu hafta Hayri'nin aklına Saniye'yi dağ evine götürmek gelir. Suna'dan yardım ister. Suna, Hayri'ye yardım eder ancak onu dağ evinde bir sürpriz beklemektedir. Peki Benim Tatlı Yalanım son bölümde neler oldu? İşte dizinin 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

BENİM TATLI YALANIM 24.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Benim Tatlı Yalanım 24.bölümü bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Haberimizde, dizinin yeni bölüm fragmanına ve son bölümde yaşananlara erişebilirsiniz.

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Benim Tatlı Yalanım 24.bölüm fragmanı yayında! Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor? Suna’ya dağ evinde sürpriz!
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