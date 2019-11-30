Benim Tatlı Yalanım 24.bölüm fragmanı yayında! Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor? Suna’ya dağ evinde sürpriz!

Star TV'nin fenomen dizisi Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Ekranların sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu hafta Hayri'nin aklına Saniye'yi dağ evine götürmek gelir. Suna'dan yardım ister. Suna, Hayri'ye yardım eder ancak onu dağ evinde bir sürpriz beklemektedir. Peki Benim Tatlı Yalanım son bölümde neler oldu? İşte dizinin 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

BENİM TATLI YALANIM 24.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Benim Tatlı Yalanım 24.bölümü bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Haberimizde, dizinin yeni bölüm fragmanına ve son bölümde yaşananlara erişebilirsiniz.