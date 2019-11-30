Efsane Yumruk filmi konusu nedir? Efsane Yumruk oyuncuları kimler? Kim kimdir?

Aksiyon ve macera türündeki Efsane Yumruk filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan filmin oyuncuları ve konusu merak edildi. Film tutkunları şimdiden '' Efsane Yumruk konusu ve oyuncuları'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Kaige Chen'in yönettiği başrollerinde Wah Yuen, Chen Chang, Aaron Kwok, Baoqiang Wang ve Jaycee Chan'in yer aldığı Aksiyon filmi "Efsane Yumruk" bu akşam Show TV'de yayınlanacak. Peki Efsane Yumruk konusu nedir, oyuncuları kimler?

EFSANE YUMRUK KONUSU NEDİR?

Ustası, Boss Zha'yı hayatı öğrenmesi için kasabadan şehre gönderir. Fakat Boos Zha, alıştığı topraklarından uzaklaştıkça ve yeni yeni yerler görmeye başladıkça yabancılık çeker ve korkmaya başlar. Düşmanlığın ve ihanetin olduğunu bu yerler Boos için çok farklıdır. Halbuki kendi yaşadığı yerde kimse kimseye yalan konuşmaz ve ihanet etmezler. Ancak hocası için bir süre daha burada kalmak zorundadır. Çünkü bu dünyada öğrenecekleri Boss'a dövüşün ayrıntılarını da sunacaktır.

EFSANE YUMRUK OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Gordon Chan'ın yaptığı Efsane Yumruk filminin oyuncu kadrosu aşağıda yer alıyor.

Jet Li: Chen Zhen

Shinobu Nakayama: Mitsuko Yamada

Chin Siu-Ho: Hou Ting-An

Paul Chun Pui: Nong Jinsun

Yasuaki Kurata: Fuimo Funakoshi