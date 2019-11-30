Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında, nereli?

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan kimdir? sorusu, günün en çok aratılan başlıkları arasında yer aldı. Geçtiğimiz aylarda boşanan çift hakkındaki yeni çıkan iddialar şaşkına çevirdi. Bir televizyon programında ortaya çıkan iddianın ardından çift tekrardan gündeme geldi. Bunun ardından magazin gündeminde Özcan Deniz'in eski eşi sıkça araştırılan isimler arasında yer aldı. Aslen Antalyalı olan Aktan'ın gerçek adı Fatıma'dır. Peki Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşındadır?

FEYZA AKTAN KİMDİR?

Özcan Deniz'in boşandığı Feyza Aktan aslen Antalya'lıdır. 1992 tarihinde dünyaya gelen ve 27 yaşında olan Feyza Aktan Özcan Deniz'le 9 Mart 2018 tarihinde sade bir nikah töreni ile evlendi. Feyza Aktan ve Özcan Deniz çiftinin Kuzey adını verdikleri oğulları ise 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Feyza Aktan'ın evlenmeden önce gerçek adının Fatıma olduğu iddia edildi.

ÖZCAN DENİZ KİMDİR?

Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara Elmadağ'da doğmuştur. Aslen Ağrı'lıdır. 1977 yılında ailesiyle birlikte Aydın'a yerleşti. Erken yaşta okumayı bıraktı ve müzikle uğraşmaya karar verdi. 13 yaşındayken İzmir'de şarkı söylemeye başladı ve 16 yaşında Antalyada şarkı söyleyerek tüm ailesini geçindirecek parayı kazanmaya başladı. 17 yaşında İstanbul'a geldi ve burada bir süre pavyonlarda çıktıktan sonra 18 yaşında Almanya München'e gitti. Yaşar Yağmur'la tanıştı ve böylece "Yine Ağlattın Beni" adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Aşkım Dağlarda Gezer dizisi ile oyunculuk hayatına başlayan Özcan Deniz, 2002 yılında hem müzik hem dizi alanında büyük bir başarı yakaladı. Asmalı Konak dizisinde Ürgüp'ün en zengin ve en büyük ağası olan Seymen Ağa karakterini canlandırdı ve bu dizi Türk televizyon tarihinin en çok reyting alan dizisi oldu.

Özcan Deniz, Feyza Altan ile evliliğinden Kuzey adında bir oğlu vardır.