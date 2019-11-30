Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12.bölüm fragmanı yayında! Yıldız gerçeği öğreniyor mu? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler oluyor?

Ekranların sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Show TV'de Cumartesi akşamı yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde heyecan yaşanmaya devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu haftaki yeni bölümde Kuzey'in Yıldız'ın güvenini kazanmak için attığı tüm adımlar, bir bir boşa çıksa da pes etmeye niyeti yoktur. Son bölümde ise Yıldız'ı hiç tanımadığı bir Kuzey'le tanıştıracak ve onun kalbini fethedecektir. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde, herkesten uzak ve bir başınadırlar. Peki Kuzey Yıldızı son bölümde neler oldu? İşte dizinin 12.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları…

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kuzey'in korktuğu şey başına gelmiştir; Yıldız, Şule'nin boşanmak istemediğini öğrenmek üzeredir. Yıldız'ın bunu öğrenmesi, Kuzey'e bir daha güvenmemesi anlamına gelecektir. Kuzey, bunu engellemek için elinden geleni yapacaktır.

Nahide ve Sefer'in destek gücü, yeterli olacak mıdır; şans, kimden yana olacaktır?

Kuzey'in Yıldız'ın güvenini kazanmak için attığı tüm adımlar, bir bir boşa çıksa da pes etmeye niyeti yoktur. Yıldız, yıllardır hayalini kurduğu aşkına hem bir nefes kadar yakın, hem de bir o kadar uzaktır. Sonunda kimsenin aklına gelmeyecek bir şey olur. İmkansız denen şey olmuş, aşıkların arasında engel olan buz dağı erimeye başlamıştır ki Yıldız, kimsenin beklemediği bir şey yapar. Bundan sonra aşıkların işi gerçekten çok zordur.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12. Bölüm (30 Kasım 2019 Cumartesi) 2. Fragmanı yayınlandı izle! Öfke dolu aşkta son perde...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 11. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey, amacına ulaşmış, sonunda Yıldız'ı kaçırmıştır. İki aşık, nihayet gözlerden uzak ve başbaşadır. Kuzey, bu sefer kesin kararlıdır. Yıldız'ı hiç tanımadığı bir Kuzey'le tanıştıracak ve onun kalbini fethedecektir. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde, herkesten uzak ve bir başınadırlar.

Tüm şartlar Kuzey'in lehinedir, o da bunu fırsata çevirmeyi bilecektir. Fakat onların kavga etmek için, aralarında eriyen buzlar yerine yeni duvarlar örmek için başkalarına ihtiyacı yoktur. Başbaşa olmaları bile başlı başına bir sebeptir. Nitekim öyle olur. Kaçan ve kaçırılan sadece Kuzeyle Yıldız değildir.