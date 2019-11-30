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Osmanlı Devleti'nde kurulan baruthanelerden çıkan bir ürün olan dumansız barutun yapımında hangi tarım ürünü kullanılırdı?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Osmanlı Devleti'nde kurulan baruthanelerden çıkan bir ürün olan dumansız barutun yapımında hangi tarım ürünü kullanılırdı? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından ’de sorulan Osmanlı Devleti'nde kurulan baruthanelerden çıkan bir ürün olan dumansız barutun yapımında hangi tarım ürünü kullanılırdı? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 30.11.2019 21:07 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 21:07
Osmanlı Devleti'nde kurulan baruthanelerden çıkan bir ürün olan dumansız barutun yapımında hangi tarım ürünü kullanılırdı?

Osmanlı Devleti'nde kurulan baruthanelerden çıkan bir ürün olan dumansız barutun yapımında hangi tarım ürünü kullanılırdı?

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