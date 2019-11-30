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Osmanlı Devleti'nde kurulan baruthanelerden çıkan bir ürün olan dumansız barutun yapımında hangi tarım ürünü kullanılırdı?
Osmanlı Devleti'nde kurulan baruthanelerden çıkan bir ürün olan dumansız barutun yapımında hangi tarım ürünü kullanılırdı?
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Osmanlı Devleti'nde kurulan baruthanelerden çıkan bir ürün olan dumansız barutun yapımında hangi tarım ürünü kullanılırdı? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Osmanlı Devleti'nde kurulan baruthanelerden çıkan bir ürün olan dumansız barutun yapımında hangi tarım ürünü kullanılırdı? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…
Giriş Tarihi: 30.11.2019 21:07Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 21:07
Osmanlı Devleti'nde kurulan baruthanelerden çıkan bir ürün olan dumansız barutun yapımında hangi tarım ürünü kullanılırdı?