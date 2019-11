Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Kasım Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş, Hercai reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu, medya gündemini takip edenlerin araştırdığı konuların başında geliyor. En çok izlenen diziler arasında Kanal D'de Arka Sokaklar, Star TV'de Sevgili Geçmiş, Fox TV'de Ferhat ile Şirin, ATV'de Hercai yer aldı. ATV'nin sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitledi. Geçen haftaki sıralamada Total'de Hercai 19.59 Share alarak birinci, Arka Sokaklar 16.76 Share alarak üçüncü olmuştu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Kasım Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş, Hercai reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 29 KASIM

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 29 Kasım Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş, Hercai reyting sonuçlarına dair merak edilenlere bakabilirsiniz.