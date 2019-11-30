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sonuçları açıklandı mı? 29 Kasım , , sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranların sevilen dizileri ve filmleri sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Cuma akşamları Kanal D’de , Star TV’de , Fox TV’de Ferhat ile Şirin, ’de Hercai yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Medya gündemini takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Dizi severler izledikleri dizilerin sıralamasını merak ediyor. Geçen haftaki sonuçlarda Hercai Total'de ATV'de ekrana gelen Hercai zirveyi kaptı. Totalde Hercai birinci, Arka Sokaklar üçüncü oldu. Peki sonuçları açıklandı mı? Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş, sonuçlarında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 30.11.2019 09:43
Reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Kasım Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş, Hercai reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları açıklandı mı? sorusu, medya gündemini takip edenlerin araştırdığı konuların başında geliyor. En çok izlenen diziler arasında Kanal D'de , Star TV'de , Fox TV'de Ferhat ile Şirin, 'de Hercai yer aldı. ATV'nin sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitledi. Geçen haftaki sıralamada Total'de Hercai 19.59 Share alarak birinci, Arka Sokaklar 16.76 Share alarak üçüncü olmuştu. Peki açıklandı mı? 29 Kasım Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş, sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 29 KASIM

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 29 Kasım Arka Sokaklar, Sevgili Geçmiş, Hercai reyting sonuçlarına dair merak edilenlere bakabilirsiniz.

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