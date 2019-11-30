Yemin 131.bölüm fragmanı yayınlandı! Reyhan kurtulacak mı? Yemin son bölümde neler oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Yemin yeni bölüm fragmanları yayınlanmaya devam ediyor. Kanal 7'de yayınlanan dizinin son bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşanmıştı. Nefes kesen sahneleriyle reyting rekoru kıran dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Dizinin sıkı takipçileri'' Yemin yeni bölüm fragmanı yayında mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Reyhan'ın hayatı büyük bir tehlike altındadır. Emir, hayatı tehlikede olan Reyhan'ı kurtarabilecek midir? Kemal'in kendisi için ev tuttuğunu öğrenen Narin'in büyük bir şok yaşar. Peki Yemin 131.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Son bölümde neler oluyor?

YEMİN 131.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yemin Dizisi 131. Bölüm (30 Kasım 2019 Cumartesi) fragmanı yayınlandı izle!

YEMİN 130.BÖLÜMDE NELER OLDU?

REYHAN KURTULACAK MI?

Yemin dizisinde bugün Emir tehlikede olan Reyhan'ı kurtarmak için harekete geçer.

Reyhan'ın hayatı büyük bir tehlike altındadır. Emir, hayatı tehlikede olan Reyhan'ı kurtarabilecek midir? Kemal'in kendisi için ev tuttuğunu öğrenen Narin'in büyük bir şok yaşar.

YEMİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemre Reyhan'ı herkese küçük düşürmek için bir video hazırlar. Reyhan'a ait videoyu gören Emir ne tepki verecektir? Reyhan çok zor durumdadır. Süheyla ise büyük bir sırrı öğrenmek üzeredir. Narin ve Kemal'in kamptaki mutlu hali, Narin'in aldığı haberle altüst olur.