Aşk Ağlatır 13. yeni bölüm fragmanı izle! Nalan’ın bebek yalanı ortaya çıktı! İşte Aşk Ağlatır 13. bölüm fragmanı

Aşk Ağlatır 13. Bölüm fragmanı yayınlandı! Artık aralarında bir engel kalmadığına sevinen çift evlenmek için ilk adımı atarlar; Yusuf Ada'yu istemeye gider. Nalan'ın Mert'le olmayı denemekten başka şansı kalmamıştır. Aşkını ilan eden Rüzgar, karşılık bulamayınca, kendine hakim olamaz ve Ada'yı kaçırmaya kalkar. Peki, bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Aşk Ağlatır 13. Bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Aşk Ağlatır 13. Bölüm fragmanı…

AŞK AĞLATIR 13. BÖLÜM FRAGMANI!

Aşk Ağlatır 13. son bölüm ikinci fragmanı izle!

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜM YAŞANANLAR

Yusuf, Ada'ya ondan vazgeçmeyeceğini söyler. Ada, doğmamış bebeği için bunu yapamayacaklarını belirterek onu reddeder. Yusuf'un yaptığına öfkelenen Nalan, dedesini ona karşı kışkırtır ve evi terk edip gitmesine neden olur. Dedesinin gitmesiyle deliye dönen Yusuf, her yerde onu aramaya başlar. Evsiz Cevdet ise herkesin hayatına küçük dokunuşlarda bulunmaya başlar. Çiçek taburcu olur. Fırat'la birlikte, Nalan'ın yalanlarını ortaya çıkarmak için çalışmaya başlarlar. Ada'nın gözüne girip gönlünü kazanmaya karar veren İsmail ise Sumru'nun lokantasında işe başlar. Bu arada Yusuf'un dedesini bulan Ada, farkında olmadan ikisi için de sona giden yolun ilk adımını atar.