Davetsiz (The Uninvited) filmi konusu ne? Davetsiz filmi oyuncuları kimler?

Annesi öldükten sonra bir psikiyatri kliniğine kaldırılan Anna isimli bir genç kız, klinikten taburcu olduktan sonra annesinin ölümünü araştırmaya başlar. Annesinin zamansız ve şüpheli ölümünün ardındaki sır perdesini aralama çalışır. Filmde, Anna isimli genç kızın bu olaydan sonra başına gelenler anlatılıyor. İşte Davetsiz filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

DAVETSİZ FİLMİNİN KONUSU

Anna'nın klinikte tedavi gördüğü günlerde babası Steven (David Strathairn), annesinin eski hemşiresi Rachel ile (Elizabeth Banks) nişanlanmıştır. Anna'nın yaşadığı umutsuzluk, annesinin hayaletinin ortaya çıkıp intikam istemesi üzerine korkuya dönüşür. Annesinin hayaleti katili olarak Rachel'i işaret etmektedir. Bunun üzerine Anna ile kızkardeşi Alex (Arielle Kebbel), Rachel'in soru işaretleriyle dolu geçmişini araştırmaya girişirler.

DAVETSİZ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Emily Browning – Anna

Arielle Kebbel – Alex

Elizabeth Banks – Rachel

David Strathairn – Steven

Jesse Moss – Matt

Maya Massar – Mom

Kevin McNulty – Sheriff Emery

Lex Burnham – Iris

Danny Bristol – Samuel

Matthew Bristol – David

Don S. Davis – Bay Henson

Heather Doerksen – Mildred Kemp

Dean Paul Gibson – Dr. Silberling

Saso Rodriges Miah – Ashely miah