Davetsiz (The Uninvited) filmi konusu ne? Davetsiz filmi oyuncuları kimler?

Annesi öldükten sonra bir psikiyatri kliniğine kaldırılan Anna isimli bir genç kız, klinikten taburcu olduktan sonra annesinin ölümünü araştırmaya başlar. Annesinin zamansız ve şüpheli ölümünün ardındaki sır perdesini aralama çalışır. Filmde, Anna isimli genç kızın bu olaydan sonra başına gelenler anlatılıyor. İşte Davetsiz filmi konusu ve oyuncu kadrosu…
Anna'nın klinikte tedavi gördüğü günlerde babası Steven (David Strathairn), annesinin eski hemşiresi Rachel ile (Elizabeth Banks) nişanlanmıştır. Anna'nın yaşadığı umutsuzluk, annesinin hayaletinin ortaya çıkıp intikam istemesi üzerine korkuya dönüşür. Annesinin hayaleti katili olarak Rachel'i işaret etmektedir. Bunun üzerine Anna ile kızkardeşi Alex (Arielle Kebbel), Rachel'in soru işaretleriyle dolu geçmişini araştırmaya girişirler.
Emily Browning – Anna
Arielle Kebbel – Alex
Elizabeth Banks – Rachel
David Strathairn – Steven
Jesse Moss – Matt
Maya Massar – Mom
Kevin McNulty – Sheriff Emery
Lex Burnham – Iris
Danny Bristol – Samuel
Matthew Bristol – David
Don S. Davis – Bay Henson
Heather Doerksen – Mildred Kemp
Dean Paul Gibson – Dr. Silberling
Saso Rodriges Miah – Ashely miah