Detay filmi nerede çekildi? Detay filminin konusu ve oyuncuları

Heyecan ve aksiyon ögelerini bir arada bulunduran gerilim dolu Detay filmi, bu akşam televizyonda ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Korhan Bozkurt'un oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Yosi Mizrahi, Burak Hakkı, Deniz Uğur gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Peki Detay filminin konusu ne? Detay filmi nerede çekildi?

DETAY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Taner ve Burak mimarlık şirketleri olan iki ortaktır. Eşleri Selin ve Duygu, asistanları Müge ile birlikte kendi ofislerinde, yeni bitirdikleri büyük bir site projesini kutlarlar. Küçük kutlama bittiğinde Taner, ofiste işleri olduğunu söyleyip herkesi gönderir. Ve Taner'in gecesi bu dakikadan sonra kabusa döner. Ofise gelen, birlikte gizli işler çevirdiği bir güvenlik firmasının müdürünün kazara ölümü ile başlar her şey. Sonra duvarda asılı duran aksesuar bir telefon çalmaya başlar. Telefonun ucundaki adam ofiste bulunan bir site maketini patlatır ve ofise bir bomba yerleştirdiğini söyler. Taner'in cep telefonunu, tabletini, bilgisayarını, ofisin alarm ve kamera sistemini ele geçirmiştir. Kendisine "uzman" adını veren adam, Taner'in ailesini ve gizli sevgilisini de oyuna dahil eder. Taner'in bütün kirli oyunları, çevirdiği dolaplar bir bir ortaya çıkmaya başlar. Taner şimdiye kadar yaptığı seçimlerin kurbanı olmuştur. Artık kendisiyle birlikte ailesinin de hayatı yapacağı seçimlere bağlıdır. Zaman Taner'in aleyhine işlemektedir...

DETAY FİLMİ YÖNETMENİ VE OYUNCULARI

Yönetmen : Korhan Bozkurt

Oyuncular : Yosi Mizrahi, Burak Hakkı, Deniz Uğur, Yağmur Kaşifoğlu, Toprak Sağlam