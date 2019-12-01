Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Kasım reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu? İşte yanıtı…

Reyting sonuçları açıklandı mı? Sorusu izleyiciler tarafından gün içerisinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip eden izleyiciler, takip ettikleri dizi, film ve programların reyting sıralamalarını merak ediyorlar. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? Atv'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D'de Chef's Arena , Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, TRT 1'de Kalk Gidelim gibi programlar yayınlandı. Peki, reyting sıralamalarında hangi yapım birinci oldu? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları haberimizin içerisinde sizler için hazırladık…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 30 KASIM? REYTİNG SIRALAMASINDA HANGİ YAPIM BİRİNCİ OLDU?

30 Kasım reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, hangi yapımın birinci olduğunu görebilirsiniz…